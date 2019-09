BeerSelect, de grootste brouwerij van Gent, opent de deuren. Het komende jaar zullen er 2,4 miljoen flesjes bier van de band rollen, allemaal volgens verschillende recepten.

BeerSelect ondersteunt al sinds 2016 kleine, lokale brouwers op vlak van marketing, sales en distributie. Vanaf vandaag komt daar ook het brouwen zelf bij. De gloednieuwe brouwhuizen, gistingtanks en bottellijn zullen immers ingezet kunnen worden door microbrouwers die een stapje verder willen gaan.

'Pilsbieren verliezen marktaandeel,' zegt oprichter Wout Meuleman, 'en craft beer wordt steeds populairder. Zo populair dat de brouwers de vraag niet meer kunnen bijhouden. In onze brouwerij kunnen ze een paar duizend liter van hun bier brouwen en zo genieten van een constante smaak en kwaliteit.' De installaties zijn beschikbaar voor volumes vanaf tweeduizend liter. Al zeker veertig lokale brouwers zullen de brouwerij de komende weken en maanden gebruiken.

'We vertalen hun artisanale bierrecepten naar grote volumes, op dezelfde ambachtelijke wijze', benadrukt Meuleman. 'We hebben ervaren brouwmeesters aangetrokken die waken over de kwaliteit van het gebrouwen bier, en we werken zelfs samen met de UGent om tests te kunnen doen. We verzoenen die professionele manier van werken met het ambacht dat bierbrouwen is en altijd zal blijven. De recepten en de smaak zijn heilig.'