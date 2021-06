Na Frankrijk, Spanje en Portugal doet de app Phenix ook ons land aan. Het doel: dit jaar nog meer dan 150.000 maaltijden van de vuilbak redden.

Elk jaar wordt in België 345 kg voedsel per persoon verspild. Dat blijkt uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop bij 3.000 Belgen. Daar mogen we niet zomaar vrede mee nemen. Dat blijkt niet alleen uit datzelfde onderzoek (80 procent van onze landgenoten geeft aan zich zorgen te maken over voedselverspilling), maar ook uit de missie van Phenix.

Die mobiele app laat winkeliers toe om onverkochte goederen op een makkelijke manier te koop aan te bieden tegen een verminderde prijs. Consumenten kunnen filteren op eigen behoeftes, zoals louter biologische, halal, koosjer of vegetarische voeding. Met de Phenix-app kunnen gebruikers ook punten verzamelen om hun account te upgraden en extra kortingen te ontvangen. Gebruikers kunnen zien hoeveel geld ze al bespaarden, maar ook hoeveel CO 2 -uitstoot er werd vermeden.

200 euro extra

Bedoeling is dat Phenix dit jaar nog zal gaan samenwerken met duizend Belgische handelaars. 'Dit is een ideale oplossing voor buurtwinkels die hun onverkochte goederen op duurzame wijze willen verkopen, ook kleine hoeveelheden waar verenigingen niet altijd interesse in hebben. Enerzijds beperkt Phenix voedselverspilling door consumenten en handelaars uit de buurt rechtstreeks met elkaar in contact te brengen, anderzijds geven we de Belgen maandelijks 200 euro extra koopkracht', klinkt het.

De Phenix-app kan gratis gedownload worden in de Google Play Store en in de App Store.

