Nieuw restaurant bereidt lokale dagvangst op open vuur in Antwerpen

Fiskeskur, Deens voor 'vissershutje', geeft de komende tien jaar een nieuwe invulling aan het historische douanegebouw in Antwerpen. Tot voor kort was de plek nog de thuishaven voor pop-ups als Stulp en Bagger, binnenkort wordt het een waar visrestaurant. Centraal staan de dagvangst en lokale oogst van biologische vis- en groenteboeren. Initiatiefnemer Nikolaj Kovdal spreekt over een 'verantwoordelijke keuken'.

Kroonjuweel van de zaak wordt de open keuken met open vuur en rocket stove. Dat vuur wordt eveneens gebruikt als broodoven en als verwarming voor de zitplaatsen. Behalve dat er nog een verwarmde tent bij wordt gezet, zal er niet veel veranderen aan het originele interieur van het douanegebouw. De oude loketten worden eetplaatsen en mensen kunnen bestellen aan de oude balie.