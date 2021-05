Zwitsers mogen volgende maand gaan stemmen over een voorstel dat het gebruik van pesticiden in de landbouw volledig zou verbieden. Op 13 juni is het zover.

Wie in Zwitserland een idee heeft en 100.000 handtekeningen kan verzamelen van mensen die zich erachter scharen, kan een referendum afdwingen. Dan kunnen alle kiezers naar de stembus om hun mening te geven over het voorstel in kwestie. Op 13 juni wordt er zo gestemd over het voorstel 'Voor een Zwitserland zonder synthetische pesticiden'.

Het was actiegroep Future3 die het voorstel indiende. Die ijvert voor een totaalverbod op het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen in de landbouw binnen dit en tien jaar. Ook een importverbod op voedsel dat met pesticiden werd behandeld, staat in het voorstel. Beweegreden is een 'gezondere planeet te creëren voor volgende generaties'.

De Zwitserse overheid verklaarde het een sympathiek idee te vinden, maar gaf toch een negatief advies, uit angst dat de voedselprijzen door een verbod op pesticiden sterk zouden stijgen en het land nog afhankelijker zou worden van import. Ze vreest daarbij voor tekorten van bepaalde producten, wanneer gewassen niet meer de bescherming kunnen genieten die pesticiden geven. Daarbij zou een invoerverbod op niet-biologische producten juridische problemen kunnen opleveren, omdat dat in strijd is met huidige internationale handelsovereenkomsten.

Zwitserland en bio is hoe dan ook al langer een succesverhaal. Tien procent van de producten die er gekocht worden, zijn biologisch geteeld en het biologisch landbouwareaal ligt al op 16,3 procent. Met die cijfers behoort het land tot de Europese landen die het meest in bio geïnteresseerd zijn.

Het is al het tweede opzienbarende referendum op korte tijd in Zwitserland. Eind vorig jaar werd het land wereldwijd nog nauwlettend in de gaten gehouden door een voorstel rond verantwoord ondernemen. Dat werd nipt weggestemd.

