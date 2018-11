Nieuw protest tegen pulsvisserij

Een honderdtal vissers kwam zaterdagochtend samen in de haven om zich te verzetten tegen de pulsvisserrij. Ook burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) toonde zijn steun. De vissersboten droegen opnieuw grote spandoeken en er werden ook pamfletten uitgedeeld.

Het is niet de eerste keer dat ze actievoeren. Midden juni was er ook al een soortgelijke actie in Nieuwpoort. Pulsvisserij is omstreden en in principe verboden in de Europese Unie, maar de regelgeving vertoont hiaten waar vooral Nederlandse vissers van profiteren. Dat zorgt op zijn beurt dan weer voor oneerlijke concurrentie op de Europese markt.

De pulsvisserij weegt niet enkel op de visbestanden maar de stroomstoten kunnen ook de graten breken van vissen. Anderzijds wordt de bodem niet beroerd en verbruiken de vissers minder brandstof. Met de actie willen de vissers de problematiek weer op de Europese agenda plaatsen.