Vanaf 1 september biedt de Zweedse meubelgigant in haar cafetaria's en winkels ook vegetarische balletjes aan. Opmerkelijk daarbij is het prijskaartje.

Ikea meldt erin geslaagd te zijn een vegetarisch balletje te creëren dat exact hetzelfde smaakt als zijn bekende kötbullar van vlees. De zogenaamde Huvudroll zijn gemaakt van erwteneiwit, haver, aardappel, uit en appel en zouden even mals en sappig zijn als de vleesvariant. Toch zijn er ook enkele verschillen: de ecologische voetafdruk van de plantaardige balletjes zou 96 procent kleiner zijn dan die van vlees.

Ook het prijskaartje ziet er anders uit. Waar je in een Ikea-winkel 5,5 euro betaalt voor een schotel met vleesballetjes, wordt dat nog maar 4,5 euro voor het vegetarische gerecht. Dat is opmerkelijk, want - hoewel een vegetarisch eetpatroon op zich goedkoper is dan een carnivorendieet - dergelijke producten zijn vaak net duurder geprijsd dan goedkope vleesproducten. Met de beslissing wil de keten haar klanten naar eigen zeggen aanmoedigen om duurzamere keuzes te maken, ook vleeseters.

Het plantballetje bevat geen dierlijke ingrediënten. In het restaurant worden de plantballetjes echter geserveerd zoals de traditionele gehaktballetjes schotel met puree, veenbessen en roomsaus. © Ikea

De balletjes zijn vanaf 1 september verkrijgbaar in Belgische Ikea-vestigingen.

