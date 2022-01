Met Gare Maritime streek een nieuwe food market neer in Brussel. Een korte tour langs de interessantste eethallen van onze hoofdstad.

1--De nieuwkomer

De site van Tour & Taxis verwelkomt Gare Maritime, een van de grootste eethallen in Europa. Verschillende grote (sterren)chefs zullen er streetfood serveren. Roeren onder meer in de potten: Sang-Hoon Degeimbre van tweesterrenrestaurant L'air du temps, Mauro Colagreco van Le Mirazur (***) en Giovanni Bruno van Senzanome (*).

Picardstraat 7, Brussel

2--De kindvriendelijke

Eethal WOLF opende intussen twee jaar geleden de deuren, maar was door de pandemie vaker gesloten dan open. In het voormalige gebouw van de Caisse d'Epargne et de Retraite proef je van een uitgebreid aanbod aan restaurants en bars waar je ook met kinderen gemakkelijk je gading zult vinden. Omdat het oog ook wat wil, nam ontwerper Lionel Jadot de inrichting voor zijn rekening.

Wolvengracht 50, Brussel

3--De kruidige

Ook de Great Market, een food- en supermarkt die in 2020 werd opgericht, is vast blij dat de horeca niet langer de deuren moet sluiten. Naast vers fruit, groenten en (halal)vlees, proef je er van het beste dat het oosten en het zuiden te bieden hebben. Denk Syrische, Libanese, Marokkaanse en Spaanse specialiteiten, om duimen en vingers bij af te likken.

Leuvensesteenweg 650, Brussel

De site van Tour & Taxis verwelkomt Gare Maritime, een van de grootste eethallen in Europa. Verschillende grote (sterren)chefs zullen er streetfood serveren. Roeren onder meer in de potten: Sang-Hoon Degeimbre van tweesterrenrestaurant L'air du temps, Mauro Colagreco van Le Mirazur (***) en Giovanni Bruno van Senzanome (*).Picardstraat 7, Brussel Eethal WOLF opende intussen twee jaar geleden de deuren, maar was door de pandemie vaker gesloten dan open. In het voormalige gebouw van de Caisse d'Epargne et de Retraite proef je van een uitgebreid aanbod aan restaurants en bars waar je ook met kinderen gemakkelijk je gading zult vinden. Omdat het oog ook wat wil, nam ontwerper Lionel Jadot de inrichting voor zijn rekening. Wolvengracht 50, Brussel Ook de Great Market, een food- en supermarkt die in 2020 werd opgericht, is vast blij dat de horeca niet langer de deuren moet sluiten. Naast vers fruit, groenten en (halal)vlees, proef je er van het beste dat het oosten en het zuiden te bieden hebben. Denk Syrische, Libanese, Marokkaanse en Spaanse specialiteiten, om duimen en vingers bij af te likken. Leuvensesteenweg 650, Brussel