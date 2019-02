Nieuw onlineplatform verenigt hobbykoks met hongerige buurtbewoners

Wie wil bijklussen of net iemand zoekt om een klusje uit te voeren, kan sinds juli 2018 al terecht op boekingsplatform KlaarIsKees.be. Die site krijgt er nu een broertje bij dat gericht is op eten.

'Heel wat mensen hebben 's avonds geen tijd meer om te koken en heel wat hobbykoks zoeken juist een manier om hun hobby uit te voeren', aldus Louis Ballegeer, CEO van KlaarIsKees.be. 'Daarom werd beslist om met HomeChefs een apart platform voor hen op te richten.'

Persoonlijk contact

Al meer dan drieduizend Vlaamse hobbykoks vonden al hun weg naar het erkende deeleconomieplatform. 'Persoonlijk contact speelt een grote rol bij mensen die beroep willen doen op een hobbykok. Dezelfde klanten keren vaak terug naar dezelfde chef,' legt Chelsey Debecker, projectleider van HomeChefs uit.

'Omdat de home chefs koken op basis van het aantal bestellingen, zitten ze nooit met overschotten. Van voedselverspilling is dus geen sprake,' voegt Debecker toe. 'Bovendien zijn hobbykoks dagelijks bezig met koken waardoor hun maaltijden vaak gezonder en specialer zijn dan de gewone kost. En zitten er toch ingrediënten in de maaltijd die de klant niet lust: de chatmodule geeft de mogelijkheid om aanpassingen te doen in wederzijds overleg met de kok.'

Via een prijslijst stellen hobbychefs maaltijden voor die besteld kunnen worden via de geïntegreerde chatmodule. Betalingen verlopen via de website, waardoor de hobbykoks op een legale en verzekerde manier onbelast bijverdienen.

HomeChefs.be