Nieuw in Nederland: melk van koeien die niet gescheiden worden van hun kalf

Nederland is een voedingskeurmerk rijker. Dankzij ‘Kalverliefde’ kunnen boeren die een koe en haar jong niet scheiden nu een extra premie ontvangen voor hun melk.

Het lijkt soms misschien wel alsof een koe ‘zomaar’ melk produceert, maar net als een mensenmoeder die haar baby zoogt, is ook die koe eerst zwanger geweest. Na de geboorte kan het jong dan de melkproductie opwekken. Een goed systeem, alleen: de meeste melkboeren willen hun melk niet delen met de kalfjes, want dan kunnen ze minder verkopen. Daarom is het scheiden van moederdier en kalf een courante gewoonte in de melkwereld. Net als bij mensenmoeders het geval zou zijn, levert dat luid verzet op bij de dieren, en ook steeds meer bij dierenrechtenactivisten. Het is geen mooi pr-verhaal voor de melksector.

Sommige boeren doen het echter anders. Zij melken de moederkoe ook wel, maar laten tegelijk haar kalf gewoon onder haar hoede. Dat levert de boer minder vette melk op en kost hem zo’n 1.000 liter per jaar, ofwel samen zo’n 600 euro per koe met kalf. Dat verlies was tot nu toe niet te recupereren.

Kalfjes worden vandaag doorgaans weggehaald bij hun moeder, gegroepeerd en door de boer gevoed.

Tot nu dus, want op Foodlog staat te lezen hoe een ex-marketeer van Unilever nu een nieuw voedingskeurmerk introduceert: Kalverliefde. Onder die naam komen de producten van de 45 melkveehouders in Nederland die koe en kalf niet scheiden nu op de markt. Zij krijgen voor hun melk een premie van vijf cent per liter, waardoor een liter Kalverliefde-melk zo’n twee euro zal kosten in de winkel.

Het gaat voorlopig nog om een erg kleinschalig initiatief: als de beoogde productie van 500.000 liter per jaar wordt gehaald, gaat het nog steeds om minder dan 0,003 % van de totale melkmarkt van onze noorderburen.