We eten steeds minder vlees en die trend begint zich ook door te zetten in het vleesschap. Dat is onder andere te merken aan een nieuwe gast in het assortiment van Albert Heijn.

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn verwelkomt een nieuwe productlijn in haar vleesschappen. De burgers en schnitzels van FiftyFifty bestaan voor de helft uit vlees en voor de andere helft uit groenten. Daardoor zijn het volgens de producenten zelf een ideale oplossing voor wie minder vlees wil eten, maar toch graag vasthoudt aan zijn dagelijkse aardappel-groente-vlees-menu.

Daarnaast kan het, ook nog volgens de producenten, een gemakkelijk hulpmiddel zijn om moeilijke gasten aan tafel ongemerkt groenten te doen eten. Klinkt lekker gezond, maar dat is een boodschap die wij - na een zicht op de wel erg uitgebreide ingrediëntenlijst - toch enigszins willen nuanceren. Wie meer groenten wil eten, doet er nog steeds goed aan om die gewoon lekker klaar te maken en moeilijke eters meer te betrekken bij het koken. (Goede recepten daarvoor vind je overigens hier, handige tips om ook kinderen groenten te doen eten gaven we eerder al in dit artikel.)

De producten zijn momenteel nog enkel te vinden in Nederlandse vestigingen. Daar liggen ze in het vleesschap, niet bij de vleesvervangers.

