Je had al soeppakketten of verpakkingen waarin alles zit om guacamole te maken, daar komen stilaan speciale babypakketten bij.

Koken voor baby's lijkt hoe langer hoe meer een moeilijke en tijdrovende klus. Gewoon wat groenten die je klaarmaakt voor jezelf apart houden, is volgens het fruit- en groentebedrijf The Greenery niet voldoende. Maar ouders van vandaag willen ook geen kant-en-klare potjesvoeding meer. Dé oplossing volgens het bedrijf? Groentepakketten, speciaal voor de babymaaltijd.

Met het speels vormgegeven pakket kan je voor zeven euro zes tot tien hapjes maken. Ze komen in verschillende versies. Zo is er voor de jongste eters een stamppotje van linzen en frisse appel, of eentje van puntpaprika, wortel en pastinaak. Baby's van acht maanden kunnen dan weer bij The Greenery terecht voor bijvoorbeeld 'babyrisotto met wortel en mango'.

Inspiratie

Het bedrijf prijst de pakketten aan als oplossing bij 'drukte, stress of gewoon gebrek aan inspiratie', maar vraag is of ze inderdaad tegemoet komen aan die problemen. Het idee dat baby's speciaal aangepaste - en in dit geval altijd zoete - groenten nodig hebben, lijkt het winkelen en koken immers niet veel gemakkelijker te maken voor jonge ouders. Daarbij komt dat dergelijke pakketten doorgaans duurder zijn dan wanneer je dezelfde groenten los zou kopen.

De verspakketten komen eind februari in de rekken terecht van Jumbo supermarkten.

