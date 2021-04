Gent heeft een nieuw blond abdijbier. De drank kreeg symbolisch de naam 'Bavo', vernoemd naar de heilige Bavo. Het project heeft als doel gezinnen in armoede te steunen.

Uit een onderzoek van Statbel naar inkomens en levensomstandigheden blijkt dat een op vijf Belgische kinderen in armoede leeft. Gentenaren Joeri Cools en zoon Lauren spelen hierop in en realiseerden samen het project Bavo om deze strijd aan te gaan. De naam 'Bavo' komt van de heilige Bavo die erom bekendstaat zijn bezittingen weggeschonken te hebben ten voordele van de armen. Met het traditiegetrouwe abdijbier willen zij hetzelfde doen en steunen ze twee organisaties: Pirlewiet vzw en Uilenspel.

Pirlewiet vzw organiseert vakanties voor kansarme gezinnen. De vzw heeft zowel een aanbod voor gezinnen als enkel voor kinderen. De kinderreizen zijn vergelijkbaar met een kamp van de jeugdbeweging en draait volledig op vrijwilligers.

Uilenspel biedt huiswerkbegeleiding aan gezinnen in armoede. Een team van vrijwilligers gaan bij elk aangesloten kind een uur per week helpen met hun huiswerk en de Nederlandse taal.

Het duo kiest bewust voor de originele brouwmethode van het bier, volgens het authentieke recept van de Sint-Baafsabdij. Deze specifieke methode dateert al van het jaar 1250 en werd door de Universiteit Gent goed bewaard. Joeri en Lauren willen traditie, authenticiteit en solidariteit naar de samenleving brengen met het nieuwe Gentse abdijbier. Joeri groeide zelf op in een kansarm gezin en zag hoe hard zijn eigen vader moest vechten om uit de armoede te blijven: 'Ik weet uit ervaring welke schaamte er heerst en hoe moeilijk het is als kind om na de schoolvakantie niet te kunnen meepraten over reizen en familie-uitstapjes'. Met dit project willen ze graag financieel hun steentje bijdragen en een warme oproep lanceren om de gezinnen in armoede te helpen en kansarme kinderen een perspectief te bieden, zodat ze hoop krijgen voor een betere toekomst.

Bavo is vanaf half mei verkrijgbaar in lokale bierhandels. Een tweede soort, bruin Bavobier, zal eind 2021 op de markt komen. Blijf op de hoogte via de facebookpagina van Bavo.

