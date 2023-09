Een modern café in een oud kasteel, het stamlokaal van de plaatselijke carnavalisten of de bruine kroeg in het dorpsschooltje? Ze passeren allemaal de revue in Sofie Vanrafelghems ‘Het Groot Caféboek België’, een eigenzinnige rondreis door het Vlaamse en Waalse bier- en cafélandschap. Wij mochten alvast 5 gezellige Brusselse biercafés uitlichten. Een voorsmaakje.

1. Café Bebo: nostalgische ontmoetingsplaats voor heel de buurt

Is het bekende sterrenrestaurant Comme chez Soi wat te hoog gegrepen voor je portemonnee? Stap dan gewoon binnen bij de buurman. In Café Bebo geniet je ten volle van een correct getapt en geserveerd Belgisch bier. De vergeelde zwart-witfoto aan de muur vlak bij de toog bevestigt je vermoeden dat deze bruine kroeg al een behoorlijk aantal jaren op de teller heeft. De foto laat ook zien dat het barmeubel nog altijd het originele, naoorlogse exemplaar is. Net als het meeste van het interieur blijken ook de ramen al decennia onveranderd. Je moet ze nog steeds openen door ze onderaan op te tillen. Terwijl er gezellig Franse chansons weerklinken, kies jij uit het behoorlijk uitgebreide bieraanbod met onder meer tien bieren van het vat. Heb je je keuze gemaakt? Bestel dan aan de bar en degusteer aan een van de authentieke houten tafels of in een van de bruinleren zetels. Zodra het weer het toelaat, kun je terecht op het ruime uitnodigende terras. Erg mooi is het deel dat met een smeedijzeren kap overdekt is; een uitgelezen plek om even heerlijk niets te doen, tenzij dan te genieten van je bier. Bebo was altijd al het café waar iedereen van het quartier samenkwam, en dat is zeer zeker nog altijd het geval.

In de buurt: de Zuidmarkt in Brussel

Elke zondag van 7.00 u tot 14.00 u vindt aan het Zuidstation de grootste markt van de stad plaats. Deze op twee na grootste markt van Europa is een wereldreis langs veel verschillende smaken, geuren en

kleuren. Aan de voorkant van het station ontdek je een mengelmoes van vis, vlees, groenten en fruit. Leuk is natuurlijk dat je er ook ingrediënten uit de wereldkeuken kunt aankopen. Kortom, het is de ideale plek om je specerijenrek aan te vullen, je voorraadkast te laten uitpuilen en tussendoor al iets te proeven aan een van de kraampjes. Aan de achterkant van het station kun je een jurkje scoren voor een belachelijk lage prijs of die tajine die je altijd al wilde aankopen.

Zuidmarkt, Zuidlaan, 1000 Brussel

Café Bebo Stalingradlaan 2, 1000 Brussel Tel. 0474 76 57 57 | facebook.com (Cafe Bebo)

2. Poechenellekelder: heel België op de bierkaart

Het is amper te geloven, maar een plassend mannetje is een van de nationale symbolen van België. Om te ‘bekomen’ van de vermoedelijke teleurstelling over het feit dat het mannetje slechts 58 cm hoog is, kun je aan de overkant in de Poechenellekelder terecht voor een lekker biertje. En aan ‘poechenellen’ ontbreekt het in dit volkse café geenszins. ‘Poechenel’ is eigenlijk een verbastering van ‘Pulcinella’, een van de figuren uit het 17de-eeuwse Italiaanse volkstoneel. In Brussel staat poechenel voor marionet en aan de balken en muren van deze zaak vind je een hele collectie terug. Maar de poppen zijn zeker niet de enige versiering; ettelijke andere brocanterieën zorgen ervoor dat de Poechenellekelder er ouder uitziet dan hij is. Op het vlak van bieren oogt het café even Brussels als Manneken Pis zelf. Natuurlijk ontbreken hier de geuzes niet, maar eigenlijk is zowat heel België vertegenwoordigd op de bierkaart. Kortom, als je met buitenlandse vrienden naar Manneken Pis komt, spring dan zeker binnen in de Poechenellekelder en laat ze tegelijk kennismaken met een ander nationaal monument: Belgisch bier.

In de buurt: Manneken Pis

De geschiedenis van publiekstrekker Manneken Pis gaat terug tot de 14de eeuw. Toen was er al sprake van een fontein met een stenen beeldje. Hoe het eruitzag weten we niet, maar de naam ‘Manneken Pis’ duikt in 1452 voor het eerst op. Het origineel van het huidige bronzen beeldje dateert uit 1619. In 1965 werd het plassende ventje (niet voor de eerste keer) gestolen. Het beeldje werd onder de knie afgebroken en het bovenstuk werd pas acht maanden later in het kanaal teruggevonden. In de tussentijd was er al een nieuw beeldje gegoten dat nu nog altijd de fontein siert. Het schaamteloze manneken heeft trouwens een uitgebreide kleerkast met ruim 700 kostuums, gaande van een pakje geschonken door Lodewijk XV tot een Elvispakje.

Grote Markt – 1000 Brussel, brussel.be/manneken-pis

Poechenellekelder Eikstraat 5 – 1000 Brussel Tel. 02 511 92 62 | poechenellekelder.be

3. Moeder Lambic Fontainas

In dit café kun je de impressionantste biertoog van Brussel bewonderen. Maar liefst veertig tapkranen nemen zowat de helft van de zaak in. De toog is dan ook het pronkstuk van een voor de rest modern

en ietwat industrieel interieur. De sommelier van Moeder Lambic Fontainas leeft voor bier en kent zijn wereld. De vaten die rechtstreeks onder de toog zijn aangesloten, bevatten een voor een pareltjes. Zo kun je in dit biercafé bijvoorbeeld de bieren van Cantillon van het vat bestellen, een zeldzaamheid. Het flessenaanbod is al even zorgvuldig gekozen, waardoor je kunt kiezen uit een gigantisch aantal bieren van binnen- en buitenlandse brouwerijen. Dit café is bovendien de gedroomde plek om kennis te maken met de creaties van tal van nieuwe Brusselse brouwerijen. Bij Moeder Lambic draait alles om bier en dat merk je zelfs aan het borrelhapje dat je bij je biertje krijgt. Hier geen gewone pinda’s of koekjes, maar een kommetje mout: hoofdingrediënt van wat er in je glas zit. Wie wat meer te knabbelen wenst, kan zich te goed doen aan een ‘gevarieerde leisteen’ met kaas en/of charcuterie, de perfecte pairing met bier. In de

zomer beslaat het terras van Moeder Lambic een groot deel van het Fontainasplein en is het aanschuiven voor een plaatsje. Dat is zeker het geval onder de mooie luifel die je tegen een eventuele druppel regen beschermt. Een unieke plek die elke bierliefhebber zeker op zijn of haar lijstje moet kunnen afvinken.

In de buurt: Rouppeplein

Ga in de Zuidstraat richting het Rouppeplein. Onderweg ontmoet je Madame Chapeau, een volks Brussels theatericoon. Aan het einde van de straat kom je vervolgens bij een grote open ruimte waar destijds het

Zuidstation stond. De bedrijvigheid van vroeger is verdwenen, maar de grote hotels zijn gebleven. Je vindt er ook enkele van de beste restaurants van Brussel, om de Comme Chez Soi en Alexandre maar te noemen. Het plein werd ontworpen door de ‘schieven architek’ Jozef Poelaert, en wordt gedomineerd door het centrale beeld ter ere van Nicolas Rouppe, de eerste burgemeester van Brussel na de onafhankelijkheid van België. Kortom, een welkome open ruimte vol geschiedenis op de vaak drukke noord-zuidas.

Moeder Lambic Fontainas Fontainasplein 8 – 1000 Brussel Tel. 02 503 60 68 | moederlambic.com

4. Het Goudblommeke in Papier: kunstenaarskroeg en geuzetempel

Het Goudblommeke in Papier is veel meer dan een gewoon café. Het is een plek die al sinds mensenheugenis een bijzondere plaats inneemt in het Brusselse culturele leven. Dit legendarische café

ontstond in 1944 toen de anarchistische dichter, acteur en kunsthandelaar Geert Van Bruaene het pand huurde. Het werd een echte artiestenkroeg waar veel beroemde kunstenaars zoals René Magritte, Louis Paul Boon, Simon Vinkenoog en Hergé over de vloer kwamen. Hugo Claus vierde er zelfs zijn eerste huwelijk. Zo werd het café doorheen de jaren een ware schatkamer van objecten, foto’s en teksten

allerhande. Je vindt er foto’s van Hergé en Magritte, maar ook teksten van Guido Gezelle. Het was en is een echt kunstenaarscafé. Zelfs een faillissement in 2006 betekende niet het einde. Er waren genoeg mensen die het café in hun hart droegen en bereid waren om in een coöperatieve vereniging te stappen en zo de zaak een tweede leven te bezorgen. Specialiteit van het huis zijn de geuzebieren en die gaan perfect samen met typisch Brusselse gerechten als stoemp, die dan ook niet op de kaart ontbreken. Heel leuk is dat er speciaal voor Het Goudblommeke een donkere praline werd gecreëerd met een ganachevulling op basis van Kriek Girardin. Een heerlijk extraatje voor wie tussendoor een koffie of thee verkiest.

In de buurt: Koninklijke Bibliotheek van België

De nationale bibliotheek van België bewaart meer dan 8 miljoen documenten en is dan ook zowat het culturele en wetenschappelijke geheugen van het land. De Albertina, vernoemd naar het ruiterbeeld van Albert I op de Kunstberg, bewaart naast publicaties van Belgische auteurs ook talloze unieke historische handschriften. Deze werken kun je ter plaatse raadplegen, maar niet ontlenen. De Koninklijke Bibliotheek herbergt ook een 600 jaar oude schat. In de gerestaureerde Nassaukapel vind je een museum gewijd aan de rijkelijke versierde handschriften die de Bourgondische hertogen bestelden. Zo kun je de miniatuur bewonderen die Rogier van der Weyden schilderde voor Filips de Goede.

Koninklijke Albertinabibliotheek, Kunstberg 28 – 1000 Brussel

Het Goudblommeke in Papier Cellebroersstraat 55 – 1000 Brussel Tel. 02 511 16 59 | goudblommekeinpapier.be

The Sister: gezond en zero waste genieten

De jongste jaren maken biologische bieren meer en meer furore. The Sister is de ideale plek om deze ‘moderne’ gerstenatten beter te leren kennen. Stap op een steenworp van de Grote Markt dit biologischbeer&food-paradijs binnen. Je proeft er smakelijke vegetarische,vegan en glutenvrije gerechten. Bijzonder geliefd zijn de veganwafels. Al even bijzonder – naast al dit lekkers – is dat The Sister liefst70 biologische Belgische brouwsels in de aanbieding heeft, waarvanvijf op de tap. Wie niet meteen weet wat te kiezen, kan altijd rekenenop vriendelijk advies. Uitbaatster Emma Palacios had een duidelijke visie. Samen met haarman wilde ze een plaats creëren waar je kunt ervaren dat biologisch,duurzaam en zero waste ook kan staan voor delicieus eten en drinken. Helemaal in de geest van de zaak zijn er rest-o-packs beschikbaar omrestjes van maaltijden mee naar huis te nemen. Verder is The Sister gewoonweg een hippe, leuke horecazaak metoranjekleurige muren en grijs houten meubilair. Heerlijk authentieken ontzettend gezellig is ook het buitenterras met retromeubelen.En wie zijn biertje of biologisch verantwoorde maaltijd wil kruidenmet wat cultuur is hier eveneens aan het goede adres want, The Sisterorganiseert geregeld tentoonstellingen en optredens.

In de buurt: Het Brouwershuis

Sinds het einde van de 16de eeuw hebben de Brusselse brouwershun gildehuis op de Grote Markt. Na een bombardement door Fransetroepen in 1695, waarbij de Grote Markt grotendeels in puin werd gelegd,werden de gildehuizen heropgebouwd in een mix van Vlaamse barok enItaliaanse renaissance. Op de gevel ontdek je tal van verwijzingen naar hetbrouwen. Tussen de ramen van de eerste en de tweede verdieping zijn erhalfreliëfs te bewonderen die respectievelijk de hopoogst en het biertransportvoorstellen. De bovenste verdieping is dan weer versierd met hoprankenen gerstaren. In de kelder werd een biermuseum ingericht waar jekennismaakt met alle bierwerktuigen, van de brouw- en gistkuipen tot dekookketel, en hoe die evolueerden van de 18de eeuw tot nu. Tot slot kun jein het museumcafé een biertje proeven.

Het Brouwershuis, Grote Markt 10, 1000 Brussel