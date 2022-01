In maart 2022 staan CC De Muze en ZLDR Luchtfabriek hun deuren open voor The Beer Experience, een gloednieuw festival dat proeven van bier verenigt met erover leren.

Er valt meer te ontdekken in het land van bier dan ooit, want het aantal brouwerijen is op enkele jaren tijd exponentieel gestegen. Waren er in 2010 nog 133 in België, dan zijn dat er vandaag 410. The Beer Experience wil je helpen bij het ontdekken van al die parels. Op 19 en 20 maart vestigen zich immers zo'n 35 brouwers in de oude mijngebouwen van Heusden-Zolder, waar ze je hun meer dan 120 bieren willen laten leren kennen. Daar zijn enkele buitenlandse biermakers en grote namen bij, maar de focus ligt op Belgische craftbrewers.

Daar stopt het uiteraard niet, want er zullen ook experts klaarstaan om je kennis over bier bij te spijkeren in enkele interessante masterclasses. Foodtrucks voorzien dan weer noodzakelijk lekkers naast al dat bier. Al hoeft het niet allemaal naar de kop te stijgen, want voor de bobs zal ook de Genkse brouwerij Force Majeur, die zich specialiseert in alcoholvrije speciaalbieren, aanwezig zijn.

Tickets zijn verkrijgbaar op de website www.thebeerexperience.be.

