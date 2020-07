Vrijdag opende In Sint-Amandsberg de nieuwe Gentse brouwerij Haeseveld. Daarnaast verrees er ook een horecazaak en feestzaal op de site - de beschermde gebouwen van een voormalige plantenkwekerij.

De geschiedenis van de Haeseveld-site start in 1910. Het tuinbouwbedrijf was tot de jaren 60 een van de bloeiendste bloemisterijen met klanten tot in de meeste Europese landen, de VS en China. In 1981 kwam er een café-gasthof in de directeurswoning, met onder meer Haeseveldbier op de tap. Het logo van het nieuwe bier is een knipoog naar de legende die hier aan de toog de ronde deed: in de velden rond het gasthof zou een haas rondlopen met een gewei.

null © Brouwerij Haeseveld

De bloemisterij en aanpalende watertoren verkommerden, tot vier ondernemers besloten het patrimonium nieuw leven in te blazen als bierbrouwerij, bierhuis- en tuin en een feestzaal/eventruimte. Eigenaar van de site Hans De Gusseme, voorzitter Jean-Paul Macharis van verpakkingsgroep VPK, voormalig CEO van Alpro Bernard Deryckere en Alain De Laet - gedelegeerd bestuurder van brouwerij Huyghe - zitten mee in het project.

De brouwerij heeft een capaciteit van twintig hectoliter en mikt op 4.000 hectoliter per jaar. De vier nieuwe bieren kunnen er rechtstreeks van de tap worden gedronken. De Haeseveld ultra strong blond benadert zelfs het oude Haeseveldbier van het toenmalige gasthof.

De geschiedenis van de Haeseveld-site start in 1910. Het tuinbouwbedrijf was tot de jaren 60 een van de bloeiendste bloemisterijen met klanten tot in de meeste Europese landen, de VS en China. In 1981 kwam er een café-gasthof in de directeurswoning, met onder meer Haeseveldbier op de tap. Het logo van het nieuwe bier is een knipoog naar de legende die hier aan de toog de ronde deed: in de velden rond het gasthof zou een haas rondlopen met een gewei.De bloemisterij en aanpalende watertoren verkommerden, tot vier ondernemers besloten het patrimonium nieuw leven in te blazen als bierbrouwerij, bierhuis- en tuin en een feestzaal/eventruimte. Eigenaar van de site Hans De Gusseme, voorzitter Jean-Paul Macharis van verpakkingsgroep VPK, voormalig CEO van Alpro Bernard Deryckere en Alain De Laet - gedelegeerd bestuurder van brouwerij Huyghe - zitten mee in het project.De brouwerij heeft een capaciteit van twintig hectoliter en mikt op 4.000 hectoliter per jaar. De vier nieuwe bieren kunnen er rechtstreeks van de tap worden gedronken. De Haeseveld ultra strong blond benadert zelfs het oude Haeseveldbier van het toenmalige gasthof.