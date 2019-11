Verschillende grote Nederlandse supermarkten beloven bananenboeren een fair loon te betalen, ook als er geen fairtradelogo op prijkt.

Een grote overwinning voor de fairtradebeweging bij onze noorderburen, want daar zijn Albert Heijn, Superunie, Boni, Boon, Coop, Deen, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Plus, Poiesz, Sligro, Spar en Vomar een beloftevol engagement aangegaan. Ze beloven om tegen 2025 overwegend bananen te verkopen die werden geteeld op plantages waar de arbeiders een leefbaar minimumloon krijgen uitbetaald. Dat geldt voor het volledige bananenassortiment, niet enkel die met fairtradelogo.

Om dat te bekomen, kunnen ze de Salarismatrix gebruiken, een tool van The Sustainable Trade Initiative (IDH). Die berekent het verschil tussen vandaag betaalde lonen en het loon dat boeren minstens nodig hebben om comfortabel te leven. Vanaf 2021 zullen de supermarkten dan die kloof gestaag beginnen overbruggen. Die stap-voor-stap-benadering is noodzakelijk volgens IDH om te vermijden dat bananen de markt uit geprijsd worden.

IDH beklemtoont het verschil tussen een minimumloon en een leefbaar loon. Zo hanteren heel wat landen wel een minimumloon en ontvangen boeren dat ook, maar is dat lang niet genoeg om een hedendaags leven mee te leiden. Een leefbaar loon is genoeg om te voorzien in eten, water, een dak boven het hoofd, onderwijs, gezondheidszorg, transport, kleding en andere essentiële zaken.

Bananen zijn wereldwijd de vaakst verkochte fruitsoort.