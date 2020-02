Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam zal voortaan geen drie grote, maar zes kleine maaltijden aanbieden aan haar patiënten. Zo wil het eten aantrekkelijker maken.

Met zes kleinere voedzame maaltijden per dag zouden patiënten meer energie en eiwitten binnenkrijgen dan wanneer ze drie grote gerechten voorgeschoteld krijgen. Dat helpt hen volgens het ziekenhuis in hun herstel, waardoor de ligduur korter wordt.

We merken dat de patiënten nu beter eten en dus meer voedingstoffen binnenkrijgen

Die maatregel is niet de enige die de keuken van het OLVG aan een metamorfose onderwerpt. Zo schakelt het ziekenhuis ook voedingsassistenten in, die patiënten moeten helpen met hun keuzes. Voor het ontbijt kunnen ze bijvoorbeeld kiezen tussen zuivelproducten, eiergerechten en verse broodjes. Tussendoor worden smoothies en gezonde snacks aangeboden. Daarnaast houdt de keuken niet alleen rekening met mensen die vanuit hun overtuiging bepaalde producten niet eten, maar ook met kankerpatiënten, die een andere smaakbeleving hebben.

De eerste bevindingen zijn positief. Zo zegt Michel Overwijk, hoofd Eten en Drinken: 'Dit voedingsconcept is een nieuwe beleving voor patiënten, ze verwachten dit niet in een ziekenhuis. De gerechten zien er mooier uit en smaken beter. We merken dan ook dat de patiënten beter eten en dus meer voedingstoffen binnenkrijgen.'

Tendens

Het ziekenhuis in Amsterdam is niet het enige dat inzet op een doordacht voedingsbeleid, aldus een gespecialiseerde diëtistenwebsite. Stilaans kiezen steeds meer ziekenhuizen voor vers en ter plekke bereide maaltijden of voor persoonlijkere formules. Tenminste: bij onze noorderburen. In België is het vaak nog andere koek.

