Wat smaakt er beter na een boswandeling dan een portie kaas met mosterd? Of een bosbiertje? Een verwenkoffie met advocaat? Omgeven door de bomen krijgt dat pintje plots meer punch. Zeven Belgische bosbars waar de dennen geuren, spechten timmeren en reeën ritselen.

1. Bosbaar, Kluisbergen

Stijl: het avontuur begint al op de onverharde weg die naar het boscafeetje leidt. Bossiger dan dit wordt het niet. Strandstoelen brengen je in vakantiemodus.

Bos: de bar zit verscholen in het Kluisbos, een natuurgebied in de Vlaamse Ardennen dat ook een stukje met de Waalse grens flirt. Kaart: geen Coca-Cola of Jupiler, wel biolimonades en lokale bieren zoals Keun van de gelijknamige microbrouwerij uit Ronse. Of een speculaaskoffie met brownies van Julie's House in Gent. Wijs weetje: je kunt bij Bosbaar ook een picknickrugzak bestellen en in het bos op verkenning trekken. Vierschaar 1, Kluisbergen, facebook.com/bosbaar Stijl: ze bestaan nog, van die gezellige oude herbergen midden in het groen, waar in de winter een haardvuur brandt en in de zomer reclameparasols boven plastic stoelen wapperen. Bos: je vindt de herberg in het hart van het Zoerselbos in de Kempen. Het bos heeft een boswachter die actief is op Instagram en Twitter: Boswachter Werner. Kaart: vol streekbieren en ouderwetse aperitieven (Pisang Ambon, jawel!). Wijs weetje: Het was hier, in deze hoeve uit de 19de eeuw, dat Hendrik Conscience zich liet inspireren voor zijn roman De Loteling. Boshuisweg 1, Zoersel, boshuisje-zoersel.be Stijl: den Herberg zit in een oude kasteelhoeve in Grobbendonk, met statige toegangspoort, hoektorens en mos op de muren. Bos: als je buitenwandelt, sta je aan de oevers van de Kleine Nete. Om de hoek ligt het Molenbos, vroeger eigendom van de adellijke familie d'Ursel, maar vandaag in openbaar beheer van Natuurpunt. Kaart: lokaal lekkers genre boterham met spek, Grobbendonk Tripel of het Kempische bier Baskwadder. Wijs weetje: vroeger kwam hij hier spelen met de scouts, vandaag runt hij er een café. Den Herberg wordt uitgebaat door Bartel Van Riet, Vlaanderens bekendste tuinman, en zijn vrouw Dorien. Hofeinde 20, Grobbendonk, facebook.com/kasteelhoevedenherberg Stijl: nostalgisch eetcafé aan de rand van de Rodeberg, een natuurgebied in het West-Vlaamse Heuvelland. Bos: op een van de flanken van de Rodeberg ligt het Hellegatbos, met een heuse speelheuvel voor kinderen. Tunnels en glijbanen, het bosfeest kan niet op. Kaart: de drankenkaart is geschreven op maat van bourgondiërs, met een ein-de-loze lijst streekbieren en een aparte categorie koffie 'met zoete sensaties.' Niet alleen het interieur blikt terug naar vroeger, ook de menukaart vertelt oude verhalen, met onder meer paté, droge worstjes, potjesvleesch en ambachtelijke ovenkoeken. Wijs weetje: vanop het straatterras kijk je recht Noord-Frankrijk binnen. Rodebergstraat 39, Heuvelland, thellegat.be Stijl: een kiosk zoals je ze alleen in Brussel vindt, met veel flair, weekend-dj's en ambiance. Bos: pal in het Terkamerenbos, de groene stadslong en uitloper van het Zoniënwoud. Het Bois de la Cambre is een bospark waar je ogen tekortkomt. Grasperken, beuken, massieve eikenbomen, boshyacinten, watervalletjes, een vijver en een bebost eiland; het plan aan de ingang lijkt wel op een pretpark. Kaart: 'lunchbrunch', ijslolly's, huislimonades en stadsbieren. Wijs weetje: er is ook een tweede Woodpecker in het Warandepark. Ter Kamerenbos 1, facebook.com/woodpeckerbxl Stijl: deze bosbistro is alleen al voor het uitzicht (vijver en bomen) en de architectuur (middeleeuwse watermolen) een ommetje waard. Je zou bijna denken dat je in een sprookje op een terras zit. Bos: nog een uitloper van het Zoniënwoud is het Park van Tervuren, waar je ook het Afrika Museum vindt. Kaart: op de kaart staan geen Spaanse specialiteiten, maar Brusselse en Vlaams-Brabantse streekgerechten. Zoals toast forest, Linus Pils, paté met Tervuurse Reus of een soepje met boschampignons. Wijs weetje: in de Vossemvijver in het park zwemmen schildpadden, en met wat geluk zie je ze ook broeden. De bewijzen staan op het Instagramaccount van Het Spaans Huis. Huisdreef 1, Tervuren, hetspaanshuis.com Stijl: Le Moulin du Bayehon is een klassieker in Wallonië. Boekten je ouders vroeger elke zomer een Ardennenreis? Dan is de kans groot dat je hier als kind op het terras zat. Bos: Le Moulin ligt verscholen achter een haarspeldbocht aan de rand van de Hoge Venen. Kaart: meer dan tachtig streekbieren en een mooie keuze petite restauration op zijn Ardeens. Le Moulin is een erkende bistro de terroir: de focus ligt op lokale ingrediënten, met onder meer kaas van Waime (Le Valet) en bier van Spa (Bobeline). De crêpes maison krijgen hier een laagje likeur van Val Dieu. Wijs weetje: de waterval van Bayehon ligt op twee kilometer wandelen. Sommige Ardennenfans (lees: bevooroordeelde ouders) vinden dat de mooiste waterval van het land. Route du Bayehon 64, 4960 Malmedy, lemoulindubayehon.be