Veganistische ijsjes bestaan natuurlijk al langer, maar zijn qua smaak en mondgevoel toch nog steeds gemakkelijk te onderscheiden van the real deal. Een Amerikaanse startup wil daar nu verandering in brengen.

Steeds meer voedingsbedrijven zijn op zoek naar alternatieven voor dierlijke producten, om zo de oplossing te vinden voor consumenten die hun ecologische voetafdruk naar omlaag willen krijgen. Eerder had je al kweekvlees, waarbij enkele dierlijke cellen volstaan om in een labo kilo's vlees te produceren, nu heb je ook kweekmelk.

De Amerikaanse startup Perfect Day ontwikkelde namelijk een dierlijk eiwit zonder dat daar dieren bij komen kijken. De ontwikkelaars van het bedrijf stellen dat het eiwit dezelfde voedingswaarde biedt en qua smaak niet te onderscheiden is van dierlijke eiwitten, 'maar dan met een lagere impact op de aarde'. De ingrediënten die ze daarvoor nodig hebben: gist, biotechnologie en een bioreactor. Zo verkrijgen ze de twee 'dierlijke' eiwitten casïne en weiproteïne.

Roomijs

Anders dan bij eerder plantaardige eiwitten, die gemaakt worden van bijvoorbeeld soja of noten, zijn de eiwitten die Perfect Day fabriceert, niet te onderscheiden van dierlijke. (Daarom is het overigens ook niet geschikt voor mensen die allergisch zijn aan melkeiwitten, al is het wél lactosevrij.) Dat gegeven maakt het wel een goede basis voor allerlei plantaardige zuivelvervangers.

Zo was vorige week voor het eerst een diervrij roomijs te koop in de Verenigde Staten. De eerste duizend potjes werden online geveild voor twintig dollar per stuk. Binnen anderhalve dag was de voorraad verkocht. Ook Paul Shapiro, een dierenrechtenactivist die het fenomeen van kweekvlees al uitgebreid onder de loep nam, kon het ijs proeven. Hij bevestigde dat het inderdaad romiger smaakte dan andere zuivelvrije ijsjes. Wie het diervrij zuivel zelf wil proeven en de eerste lading ijs gemist heet, zal nog even geduld moeten hebben. De mensen achter Perfect Day schatten dat het nog enkele jaren zal duren voor er daadwerkelijk producten in de winkelrekken zullen liggen.