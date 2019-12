Maaltijdbezorgservice Deliveroo lanceert een eindejaarsactie voor het goede doel. Vanaf nu kan je bij elke bestelling soep kopen die je niet zelf opeet.

De eindejaarsperiode is niet alleen een moment om te vieren en de mensen die je graag ziet te verwennen, maar ook hét moment om je goed hart te laten zien voor mensen die wat verder van je af staan. Niet iedereen kan immers cadeautjes uitpakken of genieten van een feestmaal in een warm huis waarin de kerstlichtjes fonkelen.

Uiteraard kan je ervoor kiezen om een schenking te doen voor een goed doel, maar je kan ook helpen met kleine beetjes. Zo kan je van 11 tot 24 december bij Deliveroo gewoon eten bestellen voor jezelf en er tegelijk ook 'soep voor een vreemde' aankopen. Dat kost jou 2,5 euro en levert een kom verse soep op aan iemand in nood. Cateraar Midori zal de gekochte soepen tijdens de actieperiode rechtstreeks bezorgen bij een Brusselse vereniging die minderbedeelden helpt.