Koekjesfabrikant Lotus haalt de naam 'speculoos' van de verpakking van de welbekende koekjes. Terecht of niet; wij herinnerden ons door dat nieuws vooral hoe lekker en veelzijdig speculoos wel is. Enkele recepten!

Vanaf volgend jaar zal je in de winkels geen Lotus-speculoosjes meer aantreffen. In de plaats komt het internationaler klinkende 'Biscoff', een samentrekking van 'biscuit' en 'coffee'. Het koekje blijft hetzelfde, maar toch raakte het nieuws dat dat op en top Belgisch koekje een 'global brand' moet worden bij veel landgenoten een gevoelige snaar. Hoog tijd om het nog een laatste keer te eren dus onder zijn huidige naam.

Van aperitief tot dessert, met oo of met aa: wij geven je graag wat inspiratie om aan de slag te gaan met het krokante koekje.

Zout

Zoet

