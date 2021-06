Nu grasvlaktes overal te lande weelderig bloeien en de bijtjes keuze zat hebben tussen de bloemen en bloesems, is het aan ons. Zo kan je aan de slag met de twee grote winnaars van Maai Mei Niet.

Een maand lang riep Knack op om je gazon te laten verwilderen, in het voordeel van bestuivers, andere insecten en vogels. Daar werd massaal gevolg aan gegeven: door Maai Mei Niet kregen vijf miljoen bijen elke dag een waar feestmaal voorgeschoteld. Nu alle bloemen en nectarscores geteld zijn, is ook duidelijk welke planten de absolute kampioenen van de campagne zijn. De top vijf van meest getelde bloemen werd onmiskenbaar aangevoerd door het madeliefje, de nectarprijs (bloem die het meeste nectar produceert) werd met grote voorsprong gewonnen door de paardenbloem.

Het toeval wil dat beide bloemen volledig eetbaar zijn. Hoog tijd dus om eens niet alleen aan de bijen, maar ook aan jezelf te denken. Enkele inspirerende recepten!

MADELIEFJE

Het bloemetjes smaakt fris bloemig, het eveneens eetbare blad is eerder kruidig.

Snelle versiering

Een lentesalade opleuken doe je erg gemakkelijk door er wat madeliefjes zonder stengel over te strooien, maar ook als garnering op een soep scoor je gegarandeerd. Of pluk eens wat madeliefjes op een regenachtige dag, wanneer de bloemetjes half gesloten zijn, en strooi ze vervolgens als decoratie in uitgeschepte hete soep. Door de warmte gaan de bloemetjes weer open: een waar spektakel aan tafel.

Kappertjes

Meng een kop nog dichte, kleine knopjes met een eetlepel grof zeezout en laat een halve dag staan. Spoel af en laat drogen op een theedoek. Doe ze samen met 10 peperkorrels, 2 laurierblaadjes en andere smaakmakers (zoals een theelepel dillezaad) in een glazen pot en giet er goede witte wijnazijn bij tot alles onderstaat. Dek af en laat enkele weken tot maanden rusten op een donkere plek.

Gebak pimpen doe je erg snel met wat eetbare bloemen © Getty

Suikermadeliefjes

Versuikerde madeliefjes zijn erg mooi om gebak mee af te werken. Strijk enkele mooie, versgeplukte bloemetjes in met wat losgeklopt eiwit en bestrooi lichtjes met extrafijne kristalsuiker. Leg de bloemetjes voorzichtig op een met bakpapier beklede bakplaat en laat drogen in een oven op 50 graden, met de deur op een kier. Gebruik ze snel, of bewaar nog even in een luchtdichte doos.

Madeliefjesboter

Speel 'hij houdt van mij - hij houdt niet van mij' met een handjevol madelieven en voeg de bloemblaadjes bij een klont zachte boter. Meng met peper en zout en eventueel een geperst teentje look. Wie nog wat meer kleur in de boter wil, kan ook wat fijngesneden madeliefjesblad toevoegen. Heerlijk op een gepofte aardappel of toast!

Ijsblokjes

Geef die zomerse limonade een upgrade door hem te serveren met extra mooie ijsblokjes, die je maakte met wat bloemetjes in.

PAARDENBLOEM

De bloem bevat erg veel nectar en is daardoor zoet van smaak. Ook de bladeren kan je eten, maar onthoud daarbij wel: hoe ouder het blad, hoe bitterder. Verse blaadjes smaken lekker bitter door een salade gemengd worden, wie toch ook de oudere bladeren gebruikt, haalt er best eerst de bitterheid af door te stomen, wokken of koken. Vervolgens zijn ze lekker in een quiche, omelet of stamppot.

De witte molsla, die gezien wordt als delicatesse, is het blad van de paardenbloem dat groeide zonder dat er zon bij kwam - onder een molshoop, bijvoorbeeld.

Paardenbloemlimonade

Giet een liter kokend water over 250 g schone paardenbloemen (geen steeltjes) en voeg een halve citroen in schijfjes toe. Laat een nacht trekken. Zeef de vloeistof de volgende dag en vang het vocht op in een kookpan. Voeg 40 g suiker toe en laat inkoken tot je een siroop hebt. Laat afkoelen en giet in flessen. Heerlijk op een warme zomerdag met spuitwater, ijsblokjes, nog een kneep citroensap en een extra bloem ter versiering erbij.

© Getty

Paardenbloemijsjes

Vertrek van de siroop in het recept hierboven en verdun wat met water, maar maak het geheel niet zo dun als je zou doen voor limonade. Voeg naar smaak nog wat citroensap toe, en voor het oog misschien nog wat extra bloemblaadjes. Giet in ijsjesvormen, steek er een stokje in en laat een nachtje bevriezen: heerlijk frisse waterijsjes!

Paardenbloemconfituur

Pluk de gele blaadjes van 100 g paardenbloemen en gooi de rest weg. Voeg 150 geleisuiker en rasp en sap van 2 sinaasappels toe en breng aan de kook voor zo'n drie minuten. Giet in een schone glazen pot en je ontbijt- of brunchtafel wordt als vanzelf een stukje origineler.

Paardenbloemensoep

Stoof een fijngesneden uitje aan in wat olijfolie en bestrooi met twee eetlepels bloem. Laat even doorbakken en voeg een halve liter bouillon en twee dl melk toe. Breng aan de kook en voeg vervolgens een handje fijngesneden platte peterselie of selderijblad, een kopje paardenbloemen en een kopje paardenbloemblad toe. Mix en breng op smaak met peper en zout.

Panna cotta met paardenbloem

Een verrassend zomers nagerecht! Het recept deelden we hier al.

