De wereld heeft twee jaar stilgelegen, maar organisatoren van (culinaire) festivals en andere evenementen staan klaar in de startblokken. Deze evenementen zijn een bezoek waard.

Antwerp diner

Onder het motto 'we proudly support positive people' serveren verschillende Antwerpse chefs een topmenu om zo geld in te zamelen voor onderzoek en preventie van aids en HIV. De opbrengst gaat opnieuw naar SENSOA, Het Instituut voor Tropische geneeskunde en Tomorrow4isibani. Op zondag 24 april staan Viki Geunes, Seppe Nobels, Ingrid Neven, Gino Lemmens, Francesco de Candia, Tim Meuleneire, Dennis Broeckx en Olivier de Vinck, aan het fornuis.

Antwerp Diner 2020 in de Antwerpse handelsbeurs bracht 112.134 euro op en de digitale editie vorig jaar was goed voor 13.500 euro.

Zondag 24 april

Meer info en reserveren kan via antwerp-diner.be.

Great Breweries Marathon

Op zondag 8 mei zal de langverwachte vijfde editie van de Great Breweries Marathon plaatsvinden. Duvel Moortgat, Brouwerij Bosteels en Brouwerij Palm & De Hoorn slaan opnieuw de handen in elkaar om lopers en wandelaars een fantastisch parcours en lekkere bieren te serveren.

Zondag 8 mei

Meer info en inschrijven kan op greatbreweriesmarathon.be.

Gent Smaakt © .

Gent Smaakt

Van 26 tot en met 29 mei staat de Gentse binnenstad volledig in het teken van gastronomische hoogstandjes en heerlijke ontdekkingen. Het culinaire festival Gent Smaakt breidt dit jaar uit met tal van nieuwe locaties, activiteiten, workshops, chefs en producten. Dé grote vernieuwing dit jaar wordt het Kinderrestaurant, waar kinderen tussen 9 en 14 jaar zelf ervaren wat het is om een restaurant te runnen. In de stadshal geven twintig Gentse en door Gault & Millau gerenommeerde chefs kookdemo's voor de volwassenen, met te proeven resultaat. Zelf de handen uit de mouwen steken doe je in de keuken van het Novotel, want daar worden elke dag workshops gegeven.

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 mei

Alle info, programma en inschrijvingen zijn te vinden via gentsmaakt.be.

Fourchette

Het Gentse culinair festival Fourchette kan na twee jaar gedwongen pauze opnieuw doorgaan. De locatie verschuift naar een geheime outdoorlocatie in Sint-Denijs-Westrem, maar verder blijft het concept wel hetzelfde: fijnproevers kiezen bij de reservatie van hun ticket tussen twee vijfgangenmenu's en hun favoriete topchef. Vervolgens kan elke bezoeker op zijn eigen tempo de gerechten afhalen aan de open keuken van de chefs.

Voor deze vierde editie kon de organisatie de chefs van sterrenrestaurants Vrijmoed, Castor, Publiek, Souvenir, Oak van het nieuwe tv-gezicht Marcelo Ballardin en Carcasse van Hendrik Dierendonck strikken. Verder nemen ook toprestaurants Rebelle, L'épicerie du Cirque, 't Vijfde Seizoen en Bar Bask deel, alsook patissiers Pierre Marcolini en Joost Arijs.

Van 4 tot en met 6 juni

Tickets zijn verkrijgbaar via de website thisisfourchette.be en kosten 105 euro.

