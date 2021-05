De innovatieve Microbrouwerij van Grimbergen combineert negenhonderd jaar vakmanschap met de allernieuwste brouwtechnieken.

Zo'n negenhonderd jaar geleden werd er al bier gebrouwen in de abdij van Grimbergen, maar met de komst van de Franse revolutie stopte dat. Het abdijgebouw werd immers vernield tijdens de opstanden en in de wederopbouw was geen plaats voorzien voor een brouwerij. Het bier Grimbergen dat je kent, wordt al tweehonderd jaar lang gebrouwen bij lokale brouwers en vandaag door Alken-Maes.

Vandaag verandert dat echter, want voor het eerst sinds de 18e eeuw vloeit er ook binnen de abdijmuren weer bier uit de ketels. De combinatie van informatie uit historische boeken uit de abdijbibliotheek en innovatieve brouwtechnieken levert zelfs drie unieke bieren op.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zal pater Karel zijn brouwopleiding voltooien, zodat hij en zijn medebroeders de traditie van hun voorgangers kunnen voortzetten. © .

Het eerste bier, de Ignis Quadruple, verwijst naar het woord 'vuur' en het feit dat de abdij in haar 900-jarige geschiedenis drie keer platgebrand is. Het tweede bier kreeg de naam Astrum Pale Ale, en duidt op de volkssterrenwacht Mira, die op de site van en in de abdij gelegen is. Tot slot is er nog de Magnum Opus Brut, die met een bepaalde wijngist gemaakt wordt, wat zorgt voor een soortgelijke smaaktoets als die van sauvignon blanc.

'We hebben bijna negen eeuwen ervaring', aldus een trotse pater-brouwer Karel Stautemas. 'Puur vakmanschap dat we, in de zoektocht naar nieuwe, uitzonderlijke bieren en smaken, willen combineren met de innovatieve technieken van vandaag. De microbrouwerij maakt dat mogelijk.'

Belevingscentrum

De Microbrouwerij is een samenwerking tussen de Abdij van Grimbergen, Alken-Maes en Carlsberg Group. Zin om ter plekke te gaan ontdekken? Dan kan je terecht in de bar en het restaurant waar de Microbrouwerij van de abdij over beschikt. Later dit jaar opent Grimbergen ook een Brewery Experience Centre, dat je onderdompelt in de erfenis van Grimbergen en je de magie toont achter de innovatie.

Meer informatie vind je op www.grimbergen.com.

