Multinationals zoals Unilever en Nestlé kopen palmolie van producenten die gelinkt worden aan duizenden branden in Indonesië dit jaar, blijkt uit een analyse van Greenpeace International.

De gisteren gepubliceerde analyse stelt dat de bedrijven ook palmolie kopen uit gebieden waar momenteel een onderzoek naar loopt wegens illegale branden. Naast Unilever en Nestlé worden ook Procter & Gamble en Mondelez genoemd, en de palmoliehandelaren Wilmar, Cargill, Musim Mas en Golden-Agri Resources. Samen leveren deze handelsbedrijven meer dan drie kwart van de wereldwijde palmolie.

'Bedrijven hebben een façade van duurzaamheid gecreëerd. Maar de realiteit is dat ze producten gebruiken van de ergste overtreders', zegt Annisa Rahmawati, campagnevoerder bij Greenpeace Indonesië.

Certificering

Greenpeace komt met de bevindingen tijdens een bijeenkomst van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) in Thailand, die nog tot en met morgen duurt. De RSPO certificeert palmolie als duurzaam. Een van de criteria daarvoor is dat er geen branden voor zijn gesticht. Toch heeft twee derde van de producenten connecties met terugkerende branden. Alle handelaren en voedingsmiddelenfabrikanten die Greenpeace natrok, zijn bovendien lid van de RSPO.

Bedrijven hebben beloofd zich ervoor in te zetten ontbossing te stoppen voor 2020. In plaats daarvan is de ontbossing juist versneld, zegt Greenpeace, dat zich onlangs terugtrok uit plannen een monitoringplatform op te zetten in samenwerking met Unilever, Mondelez en Wilmar. Dat platform was bedoeld voor Indonesische palmolie. Volgens Greenpeace lieten de bedrijven herhaaldelijk na de noodzakelijke actie te ondernemen om de ontbossing te stoppen.

Volgens recente rapporten zouden meer dan 900.000 mensen in Indonesië luchtweginfecties en andere ademhalingsproblemen hebben gehad als gevolg van de rook die de bosbranden dit jaar veroorzaakten. Greenpeace wijst er ook op dat tien miljoen kinderen het risico lopen op gezondheidsschade voor de rest van hun leven.

Tussen 1 januari en 22 oktober van dit jaar werd door de bosbranden naar schatting 465 megaton CO2 uitgestoten, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van het Verenigd Koninkrijk.