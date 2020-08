Mosselen natuur blijven heerlijk, maar er valt méér te doen met de smakelijke schelpvruchten. Op z'n Thais, Mexicaans of met een Peruviaanse kruidenmix: drie Knokse restauranthouders doen het ons voor.

Boo Raan

Mosselen zijn heel populair in Thailand, aldus Patrick De Langhe. Samen met de Thaise kokkin Dokkoon Kapueak runt hij restaurant Boo Raan. 'Boo Raan' betekent 'volgens de traditie' in het Thais, vertelt De Langhe: 'Dokkoon heeft leren koken van haar grootmoeder en die authentieke Thaise keuken op grootmoeders wijze brengen we in ons restaurant.' 'Thaise mosselen worden opgekookt in een klein beetje water bomvol verse kruiden: citroengras, limoenblad, chili, koriander en look, wat een krachtige bouillon oplevert. Om de bouillon op smaak te brengen gebruiken we ook de wortel van de koriander: plantjes waar de wortel nog aan zit kun je vinden in de Aziatische supermarkt. De mosselen worden heel kort gekookt, zodat ze nog een lekkere beet hebben. We serveren ze met wat Thai Green Sauce erbij, om wat extra pit te geven aan het gerecht.' Edward Verheyestraat 17, 8300 Knokke-Heist. booraan.be Cuines 33 is het restaurant van chef Edwin Menue en gastvrouw Fleur Boussy, bekroond met 1 Michelinster. Hij gebruikt de beste producten van het moment op een inventieve manier, maar nooit zal hij de ingrediënten onherkenbaar bewerken: ze schitteren puur op het bord in fraaie composities. 'Dit frisse gerecht is leuk om een menu mee te starten. Met yoghurt en kruiden geef ik het oosterse smaken in combinatie met lokale producten. Ik ben een Zeeuw: moet ik je dan nog vertellen dat ik dol ben op mosselen? Wat ik graag eet, verschijnt ook vaak op mijn menu. In het seizoen is er altijd een mosselbereiding te vinden op het menu van Cuines 33.' Smedenstraat 33, 8300 Knokke-Heist. cuines33.be 'De authentieke Mexicaanse keuken is veel gelaagder en subtieler dan de veramerikaniseerde tex-mexgerechten', vertelt chef David Cantré van het Mexicaans geïnspireerde restaurant Blanco. 'De complexe smaken, kruiden en pittige pepers gebruik ik liefst in combinatie met vis uit onze eigen Noordzee.' 'Mole is dé Mexicaanse saus bij uitstek. Iedere regio maakt 'm anders: soms met banaan, soms met bessen. Ik gebruik tomatillo's, een vruchtje met een zurige smaak. Als je ze niet vers kunt vinden, kun je ook de ingelegde versie gebruiken die je in de supermarkt vindt. Pico de gallo is een salsa op basis van ui en tomaat die bij geen enkele Mexicaanse maaltijd kan ontbreken.' Keith Haringplein 7, 8300 Knokke-Heist. blanco-knokke.be