Als je rundvlees koopt, doe je dat best bij de slager. Tot die constatatie kwam consumentenorganisatie Test Aankoop, die ondervond dat het vlees bij de slager beter scoorde op vlak van smaak én kwaliteit.

We eten beter minder vlees, dus wanneer je het wel nog eens op je menu zet, kies je maar beter voor een extra goed stuk. Om je daarbij te helpen, ging consumentenorganisatie Test Aankoop op zoek naar waar je het lekkerste en meest kwalitatieve rundvlees vindt.

De onderzoekers kochten 39 stukken dunne lende, bijna allemaal van Belgische origine. Tien stalen waren afkomstig van supermarkten, elf stalen kwamen uit biowinkels en voor de achttien andere ging Test Aankoop langs bij zelfstandige slagers, waaronder acht biologische slagers. Volgens het expertenpanel kwam vlees van bij de slager als beste uit de bus.

Oudere vrouwtjes

De verklaring daarvan zit 'm in de soorten dieren die aangeboden worden. 'Het is zo dat het vlees dat we bij de lokale slager vinden, grotendeels afkomstig is van vrouwelijke runderen, waarvan het vlees over het algemeen sappiger is en beter smaakt. Vrouwtjesrunderen worden immers pas op latere leeftijd geslacht omdat ze eerst kalven moeten voortbrengen, met als resultaat dat hun vlees vaak beter en smaakvoller is', zegt Simon November van Test Aankoop. Rundvlees uit de supermarkt daarentegen is over het algemeen afkomstig van jonge mannetjesrunderen. Het gaat om dieren die magerder zijn en geselecteerd werden op basis van hun uniforme kwaliteit. Het gevolg: minder sappig en minder lekker vlees, weet Test Aankoop.

Vlees van de slager kost gemiddeld vijf euro per kilogram meer dan in de klassieke supermarkt. Voor biovlees betaal je het meest, omdat daarin al bepaalde externe kosten (zoals die voor het milieu) verrekend zitten, terwijl die bij de industriële teelt niet worden meegeteld.

De volledige koopgids rundvlees van Test Aankoop kan je hier raadplegen.

We eten beter minder vlees, dus wanneer je het wel nog eens op je menu zet, kies je maar beter voor een extra goed stuk. Om je daarbij te helpen, ging consumentenorganisatie Test Aankoop op zoek naar waar je het lekkerste en meest kwalitatieve rundvlees vindt. De onderzoekers kochten 39 stukken dunne lende, bijna allemaal van Belgische origine. Tien stalen waren afkomstig van supermarkten, elf stalen kwamen uit biowinkels en voor de achttien andere ging Test Aankoop langs bij zelfstandige slagers, waaronder acht biologische slagers. Volgens het expertenpanel kwam vlees van bij de slager als beste uit de bus.De verklaring daarvan zit 'm in de soorten dieren die aangeboden worden. 'Het is zo dat het vlees dat we bij de lokale slager vinden, grotendeels afkomstig is van vrouwelijke runderen, waarvan het vlees over het algemeen sappiger is en beter smaakt. Vrouwtjesrunderen worden immers pas op latere leeftijd geslacht omdat ze eerst kalven moeten voortbrengen, met als resultaat dat hun vlees vaak beter en smaakvoller is', zegt Simon November van Test Aankoop. Rundvlees uit de supermarkt daarentegen is over het algemeen afkomstig van jonge mannetjesrunderen. Het gaat om dieren die magerder zijn en geselecteerd werden op basis van hun uniforme kwaliteit. Het gevolg: minder sappig en minder lekker vlees, weet Test Aankoop. Vlees van de slager kost gemiddeld vijf euro per kilogram meer dan in de klassieke supermarkt. Voor biovlees betaal je het meest, omdat daarin al bepaalde externe kosten (zoals die voor het milieu) verrekend zitten, terwijl die bij de industriële teelt niet worden meegeteld. De volledige koopgids rundvlees van Test Aankoop kan je hier raadplegen.