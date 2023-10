Minder lekker en duurder: ook bier lijdt onder klimaatopwarming

De Europese hopteelt krijgt het moeilijker in een opwarmend klimaat, stelt onderzoek in Nature. Niet alleen daalt de oogst, ook de typische smaak komt in het gedrang.

De Europese hopsoorten worden door brouwers van over de hele wereld geprezen. Maar de combinatie van stijgende temperaturen en afnemende neerslag doet de oogsten geen goed, en bovendien blijkt ook de typische smaak af te vlakken, waardoor meer hop nodig is voor hetzelfde effect.

Dat blijkt uit onderzoek van vijf hopteelten in Tsjechië, Duitsland en Slovakije, samen met Polen de belangrijkste hopproducerende landen in Europa. In vier van de vijf onderzochte gebieden is de oogst sinds de jaren 1970 gedaald met tussen 9,5 en 19,4 procent. En, minstens even belangrijk: ook de concentratie van alfazuren, die de bittere smaak geven, is gedaald.

Op basis van die metingen voorspellen de onderzoekers een verdere daling met 4 tot 18 procent, terwijl de concentratie naar verwachting met 20 tot 31 procent zal afnemen.

Meer hopteelt nodig

Dat betekent dat er veel meer hop verbouwd zal moeten worden, stellen de onderzoekers: “met de verwachte toename van het aantal droogtes in Centraal- en Zuid-Europa zal het nodig zijn om het areaal met 20 procent uit te breiden om de afname van de oogsten en smaak te compenseren”, stelt de studie.

De wetenschappers pleiten voor dringende maatregelen om de internationale markten voor te bereiden en aan te passen aan die evolutie, onder meer door gewassen te verplaatsen naar gebieden die beter te irrigeren zijn.

Hopboeren proberen zich al aan te passen, maar dat is niet makkelijk om dat hop een specifieke combinatie van klimaat en bodem nodig heeft.