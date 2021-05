Het tweede droge jaar op rij in Brazilië kan ook hier gevolgen hebben.

Een zeer droog regenseizoen in Brazilië brengt de oogst van sinaasappels en koffie in gevaar. In het zuiden van het land is de afgelopen maanden nauwelijks regen gevallen waardoor boeren eerder dan verwacht hun reservoirs hebben moeten aanspreken. Brazilië is een van de grootste producenten van de twee gewassen.

De droogte zorgt vermoedelijk voor de tweede slechte oogst op rij. Vorig jaar ging de oogst van sinaasappels al met een derde omlaag en de hoeveelheid Arabica-koffie die verbouwd wordt ging ook scherp naar beneden. De prijs van veel voedingsmiddelen steeg de afgelopen tijd flink. Zo bereikten futures voor koffie en suiker, contracten voor levering van die producten op een bepaald moment in de toekomst, de hoogste prijs in vier jaar.

Ook de prijzen van andere landbouwgoederen als graan en sojabonen stijgen al enige tijd. Dat kan leiden tot voedselinflatie en meer ongelijkheid en honger.

