In kaart: ontdek alle sterrenrestaurants in de Michelingids 2023

Gastronomen kunnen weer hun hart ophalen: in zijn nieuwe gids maakte Michelin bekend welke Belgische restaurants volgens zijn inspecteurs tot de absolute culinaire top behoren. Ontdek hier welke chefs de (rijzende) sterren zijn van de Belgische gastronomie.

Op maandag 13 maart bekroonde Michelin vanuit het Koninklijk Theater in Bergen opnieuw de beste Belgische (en Luxemburgse) restaurants met de nodige sterren. Zo is ons land opnieuw 16 nieuwe sterrenzaken rijker, verwierf één restaurant een tweede ster en blijven dezelfde drie driesterrenzaken ons land internationaal vertegenwoordigen.

Op deze interactieve kaart ontdek je waar in ons land je terecht kan voor de beste culinaire adressen volgens Michelin. Je kan ook per categorie (aantal sterren) kijken.

Scrol verder naar beneden voor een volledige lijst met overzicht van alle sterrenzaken.

Restaurants met één ster

Nieuwkomers

Willem Hiele (Oudenburg)

Table d’Amis (Kortrijk)

La Grappe d’Or (Arlon)

Misera (Antwerpen)

Barge (Brussel)

La Table de Manon (Durbuy)

Sensum (Gent)

Hostellerie Le Fox (De Panne)

Le Grand Verre (Durbuy)

La Gare D’Hamois (Emptinne)

Humus x Hortense (Brussel)

La Table Benjamin Laborie (Lasne)

Eden Rose (Luxemburg)

Le Roannay (Stavelot)

De Bakermat (Ninove)

Le Vieux Château (Vloesberg)

Glass (Antwerpen)

Blijvers

Vlaanderen:

Kelderman (Aalst)

’t Overhamme (Aalst)

Bistrot du Nord (Antwerpen)

The Butcher’s son (Antwerpen)

DIM dining (Antwerpen)

Dôme (Antwerpen)

Fine Fleur (Antwerpen)

’t Fornuis (Antwerpen)

FRANQ (Antwerpen)

Het Gebaar (Antwerpen)

Kommilfoo (Antwerpen)

Nathan (Antwerpen)

Nebo (Antwerpen)

Le Pristine (Antwerpen)

Hofke van Bazel (Bazel)

Sans Cravate (Brugge)

Zet’Joe by Geert Van Hecke (Brugge)

De Zuidkant (Damme)

Marcus (Deerlijk)

Hostellerie Vivendum (Dilsen)

Hostellerie St-Nicolas (Elverdinge)

Libertine (Erpe)

La Belle (Geel)

De Kristalijn (Genk)

Horseele (Gent)

OAK (Gent)

Publiek (Gent)

Souvenir (Gent)

Michel (Groot-Bijgaarden)

JER (Hasselt)

Ogst (Hasselt)

Arenberg (Heverlee)

Couvert couvert (Heverlee)

Innesto (Houthalen)

Hof Ter Hulst (Hulshout)

Vintage (Kontich)

Boo Raan (Knokke-Heist)

Cuines,33 (Knokke-Heist)

Sel Gris (Knokke-Heist)

EED (Leuven)

EssenCiel (Leuven)

De Pastorie (Lichtaart)

Rebelle (Marke)

Vol-Ver (Marke)

Tinelle (Mechelen)

’t Korennaer (Nieuwkerken-Waas)

M-Bistro (Nieuwpoort)

Aurum by Gary Kirchens (Ordingen)

Benoit en Bernard Dewitte (Ouwegem)

Alain Bianchin (Overijse)

L’Envie (Sint-Denijs)

Carcasse (Sint-Idesbald)

Centpourcent (Sint-Kateline-Waver)

Goffin (Sint-Kruis)

Sir Kwinten (Sint-Kwintens-Lennik)

Brasserie Julie (Sint-Martens-Bodegem)

Bar Bulot (Zedelgem)

’t Stoveke (Strombeek-Bever)

Melchior (Tienen)

Altermezzo (Tongeren)

Magis (Tongeren)

De Mijlpaal (Tongeren)

Hert (Turnhout)

Sense (Waasmunster)

In den Hert (Wannegem-Lede)

Fleur de Lin (Zele)

Brussel:

Comme chez Soi (Brussel)

La Canne en Ville (Elsene)

Da Mimmo (St-Lambrechts-Woluwe)

Kamo (Elsene)

Le Pigeon Noir (Ukkel)

San Daniele (Ganshoren)

senzanome (Brussel)

La Villa Emily (Brussel)

La Villa in the Sky (Elsene)

Wine in the City (Jette)



Wallonië:

Quai n°4 (Ath)

Chai Gourmand (Beuzet)

Les Gourmands (Blaregnies)

Maison Marit (Braine-l’Alleud)

Philippe Meyers (Braine-l’Alleud)

Bistro Racine (Braine-le-Château)

Le Pilori (Ecaussines-Lalaing)

Le Château de Strainchamps (Fauvillers)

Aux petits oignons (Jodoigne)

Héliport Brasserie (Liège)

¡Toma! (Liège)

Arabelle Meirlaen (Marchin)

Les Pieds dans le Plat (Marenne)

Le Comptoir de Marie (Mons)

Lettres Gourmandes (Montignies-Saint-Christophe)

Attablez-vous (Namur)

Le Gastronome (Paliseul)

La Ligne Rouge (Plancenoit)

L’Impératif (Roucourt)

Philippe Fauchet (Saint-Georges-sur-Meuse)

Quadras (Sankt-Vith)

Zur Post (Sankt-Vith)

Au Gré du Vent (Seneffe)

Le Coq aux Champs (Soheit-Tinlot)

Hostellerie Le Prieuré Saint-Géry (Solre-Saint-Géry)

Hostellerie Gilain (Sorinnes)

Le Pré des Oréades (Spa)

l’Essentiel (Temploux)

Arden (Villers-sur-Lesse)

Le Cor de Chasse (Wéris)

Groothertogdom Luxemburg:

La Distillerie (Bourglinster)

Léa Linster (Frisange)

Mosconi (Luxembourg)

Ryôdô (Luxembourg)

La villa de Camille et Julien (Luxembourg)

Fani (Roeser)

Guillou Campagne (Schouweiler)

Restaurants met twee sterren

Nieuwkomers

Bozar Restaurant (Brussel)

Blijvers

Vlaanderen:

Hertog Jan at Botanic (Antwerpen)

The Jane (Antwerpen)

Colette – De Vijvers (Averbode)

Castor (Beveren-Leie)

Nuance (Duffel)

Vrijmoed (Gent)

La Durée (Izegem)

Bartholomeus (Knokke-Heist)

Cuchara (Lommel)

Ralf Berendsen (Neerharen)

Slagmolen (Opglabbeek)

Pastorale (Reet)

De Jonkman (Sint-Kruis)

Brussel:

Le Chalet de la Forêt (Ukkel)

La Paix (Anderlecht)

La Villa Lorraine by Yves Mattagne (Brussel)

Wallonië:

L’Eau Vive (Arbre)

d’Eugénie à Emilie (Baudour)

Château du Mylord (Ellezelles)

L’Air du Temps (Liernu)

La Table de Maxime (Our)

Groothertogdom Luxemburg:

Ma langue sourit (Oetrange)

Restaurants met drie sterren

Blijvers

Zilte (Antwerpen)

Hof van Cleve (Kruishoutem)

Boury (Roeselare)