Michelingids 2019: Het Belgisch firmament schittert iets minder fel

Culinair België zat met klamme handjes op de eerste dag van de Horecabeurs, want daar werd de nieuwe editie van de Michelingids bekend gemaakt. Daarin is de organisatie niet scheutig met nieuwe sterren en staat voor het eerst in veertig jaar maar één zaak in het allerhoogste segment.