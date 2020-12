De prestigieuze gastronomische Michelingids lanceert in 2021 zijn eerste gids voor Moskou. De stad beleefde de afgelopen jaren een ware culinaire renaissance.

De Russische culinaire scene heeft de laatste jaren steeds meer laten zien wat ze in haar mars heeft', aldus Gwendal Poullennec, directeur bij de Michelingids. 'Verschillende getalenteerde chefs willen de kwaliteit van lokale producten zoals borodinskibrood, smetana en krab uit Vladivostok etaleren.'

Vandaag kan elke toerist in Moskou een restaurant vinden naar zijn smaak, klinkt het nog. Die moesten tot vandaag hun weg vinden met Gault & Millau, die al sinds 2018 een gids over Rusland heeft.

Het wordt uitkijken naar hoe White Rabbit het zal doen in de gloednieuwe Michelingids. Het bekende restaurant van chef Vladimir Moukhine stond in 2019 al op de dertiende plaats in de prestigieuze '50 Best'.

Ook Peking, Slovenië en Californië werden eerder al als nieuwe bestemmingen van de bekende rode gids geselecteerd.

