In Mexico wordt jaarlijks minstens twintig miljoen ton voeding verspild, goed voor 2,5 procent van het bbp van het land. Tegelijk zijn vierentwintig miljoen Mexicanen niet zeker of ze elke dag voldoende zullen eten. De overheid heeft een strategie tegen voedselverlies en verspilling klaar.

De Mexicaanse regering heeft samen met de Britse duurzaamheidsorganisatie WRAP en de Wereldbank de gegevens over voedselverlies en -verspilling in Mexico voor het eerst samengebracht. Dit heeft geleid tot een onlangs gepubliceerd rapport waarin ook een nationale strategie staat beschreven tegen voedselverspilling in het land.

24 miljoen mensen voedselonzeker

Het rapport suggereert dat jaarlijks ongeveer twintig miljoen ton voedsel verloren gaat of verspild wordt van boerderij tot detailhandel. Het gaat volgens de studie zelfs om een "conservatieve schatting".

Het verloren voedsel vertegenwoordigt meer dan vijfendertig procent van het totale voedsel dat in Mexico wordt geproduceerd, en is in Amerikaanse dollars 25 miljard waard, 2,5 procent van het bbp van het land. Tegelijkertijd zijn vierentwintig miljoen Mexicanen voedselonzeker en leven er negen miljoen in extreme armoede.

Steun

Om de anti-verspillingsstrategie te kunnen uitvoeren heeft de organisatie Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) een duwtje in de rug gegeven door WRAP steungeld ter waarde van 100.000 dollar te schenken.

Concreet zullen WRAP, Walmart Mexico en de World Business Council for Sustainable Development organisaties uit de hele voedselvoorzieningsketen samenbrengen met de Mexicaanse regering om voedselverlies en -verspilling te meten en te verminderen, en een oplossing te vinden voor overtollige producten door ze te verkopen of te doneren aan mensen in nood.

P4G is een internationaal forum dat publiek-private samenwerkingsverbanden ontwikkelt om de vooruitgang van de VN-duurzaamheidsdoelen (SDGs) te versnellen.

De financiering in Mexico was een van de dertien publiek-private partnerschappen die van P4G startfinanciering ontvingen voor projecten rond vijf SDGs: voedsel en landbouw, water, energie, steden en circulaire economie.

