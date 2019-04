Met de Fasting Sisters door de ramadan: 'Het is niet de bedoeling om je 's avonds vol te proppen'

Begin mei worden de Healthy Sisters - de eerste Nederlands-Marokkaanse lifestylebloggers - een maand lang de Fasting Sisters. Want energiek door de ramadan: het kan best. 'We willen onze achterban meegeven dat vasten en sporten best kunnen samengaan.'

