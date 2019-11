Op de eerste dag van de Horeca Expo in Gent werden opnieuw de Innovation Awards uitgereikt. Een professionele vakjury selecteerde winnaars in vijf categorieën.

Met 31 waren ze, de vooruitstrevende producten en diensten die meedongen naar een Innovation Award. De vakjury, bestaande uit professionals uit de horecasector, media en culinaire organisaties, konden per categorie echter maar een winnaar aanduiden.

Beste Food innovatie ging dit jaar naar de gerijpte ham Menapii van Dierendonck. Die slager zet nu het Menapisch varken, ofwel het eerste Vlaamse exportproduct naar het klassieke Rome opnieuw op de kaart. Na een jaar zouten en drogen worden de hammen nog eens een jaar aan de lucht gedroogd op een locatie vlakbij de Noordzee, wat voor een unieke smaak moet zorgen.

De award in de categorie Beverages ging naar brouwerij Oud Beersel, voor zijn Beer Box Frigo. Eerder was er al de Beer Box, een technologie waardoor lambiek nu wereldwijd gedronken kan worden. De bijzondere verpakking met tapkraantje kan immers een druk aan tot 5 bar en is daardoor geschikt om lambiek met nog actieve micro-organismen in te verpakken. Nu is er dus ook de Beer Box Frigo, waardoor horecazaken geen tap meer moeten reserveren om lambiek aan te bieden.

Brouwerij La Trappe © .

In de categorie Technology werd eveneens een brouwerij beloond. La Trappe ving hoge ogen met zijn biologische circulaire waterzuivering. De Brouwerij verbruikt ongeveer zeven liter water om een liter bier te brouwen. Vroeger liepen spoelwater, afkoelwater en reinigingswater allemaal de riolering in, vandaag niet meer. Iedere liter water die nu de brouwerij nog verlaat, doet dat in de vorm van bier.

Handelmij Vermolen werd dan weer op het podium geroepen tijdens de uitreiking van de Kitchen Equipment Award, voor zijn TPBtech. Dat is een hoogtechnologische combinatie van een keramisch-porseleinen werkblad en inductievuut, ofwel het eerste werkblad waar zowel op gesneden, bereid als op gekookt kan worden. De laatste Innovation Award was voor Hiptray, dat een multifunctionele serveerbak maakte uit multiplex hout.

Daar stopte de prijzenregen echter niet, want in het kader van het thema van de Horeca Expo 'Taste the green future' werden ook nog enkele Sustainability Awards uitgereikt. Die gingen naar Too Good To Go, Nespresso, Sligro-ISPC, Meiko Belgium & Duni Benelux. Tenslotte werd er ook een Culinaire Persoonlijkheid van het Jaar aangeduid. Die titel mag een jaar lang gedragen worden door Seppe Nobels, de chef van het Antwerpse restaurant Graanmarkt 13. Hij viel onder meer in de kijker door zijn visie op stadslandbouw. 'Alles wat in mijn keuken binnenkomt, zijn lokale producten. Bijna alles wat wij maken en doen, is stadslandbouw.'