In verschillende stalen van Parijse honing zijn hogere loodwaarden ontdekt. De stalen zijn afkomstig van bijenkasten benedenwinds van de enorme brand die vorig jaar het dak en de spits van de Notre-Dame in de as legde.

Wetenschappers analyseerden 36 Parijse honingstalen die verzameld werden in juli 2019, enkele maanden na de brand. Ze maten de concentraties aan verschillende metalen, waaronder lood.

Hoewel alle stalen onder de Europese drempelwaarden blijven, vertoonde honing uit kasten die benedenwinds van de kathedraal stonden tot vier maal hogere gemiddelde loodconcentraties dan honingstalen uit andere buurten in Parijs.

Vergelijking stalen

"Door de windrichting in de nacht van de brand was de rookpluim beperkt tot een specifiek gebied", zegt Kate Smith van het Pacific Centre for Isotopic and Geochemical Research (PCIGR) en hoofdauteur van de studie. "De verhoogde loodwaarden werden gevonden in honing die uit die zone afkomstig is.'

De wetenschappers vergeleken de honingstalen met Parijse honing uit 2018 en met berghoning uit de regio's Auvergne en Rhône-Alpes. De hoogste concentratie, 0,08 microgram per gram, werd gevonden in stalen van een bijenkast zo'n 5 kilometer ten westen van de kathedraal. Dat is heel wat meer dan de Parijse honing uit 2018 - 0,009 microgram - en de berghoning, waar de concentraties schommelen tussen 0,002 en 0,009 microgram. De Europese richtlijnen leggen de limiet op 0,10 microgram.

Opportuniteit

Het dak en de spits van de Notre-Dame bevatten enorme hoeveelheden lood. Hoewel het grootste deel daarvan gewoon is gesmolten, waren sommige vlammen heet genoeg om loodoxides te vormen die zich via de lucht kunnen verspreiden.

"Dat de spits vol lood zat, is een absoluut unieke opportuniteit", zegt medeauteur Dominique Weis, directeur van het PCIGR. "We konden zo aantonen dat honing een behulpzame 'tracer' is voor milieuvervuiling na een acuut vervuilingsevent zoals de brand in de Notre-Dame. De vaststellingen zijn geen verrassing, gezien de hogere concentraties aan lood in de bodem en in stof die gevonden werden in de buurten benedenwinds van de brand."

Aangezien bijen foerageren binnen 2 tot 3 kilometer van hun kast, kan honing een blauwdruk vormen van de staat van het milieu rond de kasten, zeggen de onderzoekers. Tijdens hun zoektocht naar voedsel verzamelen de bijen stof en partikels in de lucht, die uiteindelijk in de honing terechtkomen. (IPS)

