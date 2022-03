De Belgische restaurants, cafés en hotels kreunen onder personeelstekort. Met een nieuwe campagne willen ze nu 3.500 mensen enthousiasmeren voor een baan in 'de warmste sector van het land'.

Nu we code rood (hopelijk) definitief vaarwel hebben gezegd, draait de horeca weer op volle toeren. Om ons heerlijk te laten bedienen op restaurant of café zijn echter heel wat mensen nodig, en die zijn er vandaag te weinig. Hoewel 82 procent van de werknemers in de horeca zijn of haar sector trouw bleef tijdens de lange verplichte coronasluitingen, trok immers ook heel wat talent naar andere oorden. Maar liefst 3.500 vacatures in de sector raken maar niet ingevuld.

Daar wil #HorecaComeback nu iets aan doen. Met een nieuwe campagne wil de sector mensen warm maken voor een job in de hospitality. 'We hebben nood aan medewerkers die houden van mensen gelukkig te maken en hen een onvergetelijke tijd samen te laten beleven', zegt Jay Strubbe van Duvel Moortgat. 'We willen iedereen met passie voor de horeca, Food & Beverage en hospitality oproepen om voor een job in onze boeiende sector te kiezen. Van onervaren starters met veel goesting tot professionals die gepokt en gemazeld zijn. En zowel voltijdse medewerkers als enthousiaste flexijobbers of studenten zijn erg welkom in de horeca!'

Het online platform #Horecacomeback ontstond tijdens de lockdowns. Sympathisanten en notoire cafégangers konden er waardebonnen op kopen om hun vaste adres een hart onder de riem te steken. Zo werden in totaal voor maar liefst een miljoen euro aan waardebonnen gekocht. Vandaag verandert de invulling ervan naar een platform via welk je gemakkelijk vacatures vindt, meerhappyhours.be.

