Uit eten mag niet meer, maar dat wil niet zeggen dat je niet meer kan genieten van topgastronomie in ons land. Gault & Millau helpt je op weg.

De culinaire gids Gault & Millau lanceerde half maart al de pagina 'Chef's Take Away Collection'. Daarop bundelt de organisatie zaken uit zijn selectie die door de coronamaatregelen beginnen met afhaalopties. Vandaag levert dat een lijst op van al meer dan 165 adressen, ofwel tien procent van de volledige gids. Het ziet er bovendien naar uit dat er spoedig nog een aantal zaken zullen bijkomen, met Pasen in het verschiet. Dat blijkt het ideale moment voor fijnproevers om zichzelf eens een extraatje te gunnen tijdens de lockdown. Restaurants uit de Gault & Millau-gids of Gault & Millau POP-gids die ook take out willen opstarten, mogen zich aanmelden bij frank@gaultmillau.be.