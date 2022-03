De balletjes, worsten, burgers en blinde vinken van cateraar voor schoolrestaurants Scolarest bestaan tegenwoordig voor de helft uit vlees en de andere helft uit plantaardige eiwitten. De producten moeten een gezond en duurzaam eetpatroon bij leerlingen aanmoedigen

Leerlingen uit meer dan 200 scholen in België krijgen sinds 7 maart vlees voorgeschoteld dat voor de helft uit plantaardige ingrediënten bestaat. Samen met groothandelaar in voeding Viangro en Solina, een bedrijf dat gespecialiseerd is in innovatieve food oplossingen, ontwikkelde Scolarest bijvoorbeeld chipolata's met 50% gehakt en 50% plantaardige eiwitten.

Het hybride vlees kreeg de toepasselijke naam 'Helfty'. Helfty wordt bereid door gehakt voor de helft te vermengen met vegetarische ingrediënten, een mix van plantaardige vezels en eiwitten die speciaal door Solina ontwikkeld werd. Door het gebruik van onder andere tarwe in deze mix houden de producten meer vocht vast dan bij traditionele vleesvervangers doorgaans het geval is, waardoor de smaak, textuur en beet die van een vleesproduct zijn. Dat maakt dat het hybride vlees werd goedgekeurd door maar liefst negentig chef-koks.

Het aanbod bestaat actueel uit hybride kippengehakt, varkensgehakt en rundergehakt. In de schoolrestaurants worden nu al worsten, balletjes en zelfs blinde vinken gemaakt met 'Helfty' geserveerd.

