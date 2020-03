Supermarkten krijgen het moeilijk om groenten en fruit te halen uit de zuiderse landen. Dat blijkt uit een rondvraag in de sector. Toch maken de meeste ketens zich sterk dat er nog voldoende aanbod zal zijn. Uit België zou er dan weer meer aanbod zijn.

De Tijd deed een rondvraag in de Belgische fruit- en groentesector en daaruit bleek dat het moeilijker wordt om bepaalde producten naar België te krijgen. Dat zou vruchten duurder maken en bepaalde producten, zoals citroenen, zouden de komende weken zelfs niet altijd meer voorradig zijn in de winkel. Ook voor vijgen, peul- en passievruchten dreigt een probleem. De supermarkten bevestigen de problematiek.

'Ongeziene uitdaging'

'We staan voor een uitdaging, maar we doen er alles aan om de aanvoer te verzekeren', klinkt het bij Delhaize. Een voordeel is dat het Belgische seizoen volgende maand start, zegt woordvoerder Roel Dekelver. 'Dan zullen fruit en groenten vooral uit België en de omringende landen komen. Dat maakt het makkelijker. Meer nog: er zal meer aanbod zijn. Maar citrusvruchten komen uit het zuiden, en daar staan we voor een uitdaging. Gaat dat problemen opleveren? Dat weten we nog niet.'

Ook bij Albert Heijn is er onzekerheid. 'We zijn aan het navigeren in een verhaal dat we nog nooit eerder hebben gezien', zegt woordvoerster Ann Maes. Ze benadrukt dat de supermarktketen altijd al heeft ingezet op een lokaal aanbod. 'Onze aanvoer uit Spanje, Portugal en Italië heeft een klein aandeel in het aanbod. Op dit moment is de aanvoer geen probleem, maar voor hetzelfde geld ziet het er morgen of overmorgen anders uit.'

Aldi zegt voor citrusvruchten deels uit te wijken naar andere zuiderse landen. De discounter rekent ook op de relaties met zijn leveranciers. 'Doordat wij langdurige relaties hebben met onze leveranciers, kunnen zij ook langdurige relaties opbouwen met hun telers. Daardoor is de kans groter dat wij toch ons product ontvangen.'

Transport verloopt moeilijk

Colruyt haalt eveneens die banden met leveranciers aan. 'We werken samen met hen aan oplossingen. Zo is het een optie om een breder spectrum kalibers toe te laten, dus andere groottes, in citrusvruchten, of een andere verpakking, zodanig dat we de volumes die we nodig hebben, kunnen garanderen.'

Tijdens de zomerperiode komt een groot deel van de citrusvruchten bij Colruyt uit Zuid-Afrika. Ook daar worden met de producenten afspraken gemaakt, en er zijn alternatieven buiten Zuid-Afrika. Het belangrijkste probleem voor de aanvoer uit het zuiden is het transport. Het duurt veel langer, onder meer door files aan de grenscontroles. Dat maakt dat de kostprijs voor het transport oploopt. Betekent dat dat de prijzen in de winkel ook de hoogte ingaan? 'Dat is moeilijk te zeggen', zegt de woordvoerder van Delhaize. 'Het is niet omdat het transport duurder is, dat dit doorweegt op de klant.'

