Welke culinaire schatten heeft België te bieden? Van de Vlaamse velden tot de Ardeense bossen gaat Knack Weekend op zoek naar lekker lokaal.

We treffen Joris Decoene onderweg naar de luchthaven. Hij vliegt straks naar Polen, waar de liefde hem naartoe trok. Het was door zijn Poolse schoonvader dat deze Belgische ingenieur mede begon te brouwen. Mede is de honingdrank met roemrijk verleden. Het was de nectar van de oude Grieken, het vergezelde farao's op hun trip naar het hiernamaals in het oude Egypte, het werd beschreven in oude hindoegeschriften in India en wordt tot vandaag gedronken, zowel op traditionele wijze zoals in Centraal-Afrika of Polen, als op hippe revivalwijze zoals in Amerika. Mede zal waarschijnlijk altijd tot de verbeelding spreken. Wanneer Joris in België is, vind je hem in de contractbrouwerij van een studiegenoot waar hij zijn medeproductie heeft opgestart. Met lokale honing van de imker uit zijn dorp maakt hij appelmede. Uit Polen laat hij boekweithoning komen voor zijn boekweitmede, die gekenmerkt wordt door de aardse smaak van dit pseudograantje. 'In het noorden van Polen liggen uitgestrekte velden vol bloeiende boekweit. De bijen die van deze bloesems drinken produceren een honing die heel diep en krachtig van smaak is.' Het proces van mede maken is relatief eenvoudig. De rauwe honing wordt gemengd met water en daarna wordt gist toegevoegd. Tijdens de fermentatie worden de suikers uit de honing omgezet in alcohol. In mede proef je nog steeds de bloemige aroma's van de honing, maar niet langer het suikerig zoete ervan. Na de eerste fermentatie, waarbij het alcoholpercentage klimt tot 14 procent, blijft het sediment achter in het vat en wordt de vloeistof overgeheveld voor een tweede fermentatie. Het is tijdens deze rijping dat de mede zijn verfijnde smaak krijgt. Joris kiest ervoor om de honingwijn minstens één jaar te laten rijpen. Dit jaar brengt hij ook een lading mede op de markt die gerijpt heeft op houten sherryvaten, zodat de drank subtiele hints van hout zal krijgen. Hoewel mede bij ons amper gekend is - en het voor wie het wel kent een uitgesproken oubollig karakter heeft - ging Joris de uitdaging aan om zijn drank in de markt te zetten als een fris, eigentijds aperitief- of digestiefdrankje. Met de strakke fles met zijn speelse etiket trok Joris naar restaurants en cocktailbars om mede op de kaart te zetten. 'Bij Jigger's in Gent wordt mijn mede intussen tot cocktails geshaket en ook in verschillende restaurants, zoals Graanmarkt 13 in Antwerpen, wordt het geschonken', vertelt Joris. Zijn ultieme droom is een eigen medebrouwerij met een bar waar je verschillende soorten mede kunt proeven. 'In Amerika zijn zulke meaderies enorm populair. Je kunt het vergelijken met een craftbeerbar, waar je naast de brouwerij meteen de brouwsels kunt proeven.'