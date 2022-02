Twee weken lang zullen jongeren aan een voordeeltarief kennis kunnen maken met de fine fleur van de Belgische gastronomie.

Van 7 tot 20 maart 2022 organiseren The Mastercooks of Belgium opnieuw een Veertiendaagse van de Jongeren. Tijdens die weken laten ze jongeren tussen 18 en 30 jaar proeven van de gastronomie met een driegangenmenu, inclusief aperitief, dranken en koffie. Daarvoor betalen ze slechts tussen de 58 en 118 euro, afhankelijk van de beoordeling van de zaak van hun keuze in culinaire gidsen.

Jongeren kunnen hun gastronomische bestemming, van gezellige brasserie tot tweesterrenrestaurant, kiezen op jongerenveertiendaagse.mastercooks.be.

Lees ook: Trapje hoger: 12 gastronomische adresjes voor echte fijnproevers

Van 7 tot 20 maart 2022 organiseren The Mastercooks of Belgium opnieuw een Veertiendaagse van de Jongeren. Tijdens die weken laten ze jongeren tussen 18 en 30 jaar proeven van de gastronomie met een driegangenmenu, inclusief aperitief, dranken en koffie. Daarvoor betalen ze slechts tussen de 58 en 118 euro, afhankelijk van de beoordeling van de zaak van hun keuze in culinaire gidsen.Jongeren kunnen hun gastronomische bestemming, van gezellige brasserie tot tweesterrenrestaurant, kiezen op jongerenveertiendaagse.mastercooks.be.