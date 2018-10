Mastercooks gids bundelt ambassadeurs van de Belgische keuken

In de Mastercooks gids vind je verschillende adresjes om je vingers bij af te likken, en dat in verschillende categorieën. Zo vermeldt ze restaurants, brasseries, traiteurs, specialisten en Young Masters. Dat laatste staat voor een groep van veertien jonge chefs uit alle landsdelen die experimenteren met nieuwe ideeën om de Belgische keuken in de toekomst nog sterker en aantrekkelijker te maken, in binnen- en buitenland. Bij elk adres vind je bovendien de quotering van Michelin, Gault&Millau en We're Smart® Green Guide.

Culinair paspoort

Dit jaar lanceren de Mastercooks een nieuw culinair paspoort. Iedereen die in een restaurant van een Mastercook uit eten gaat, krijgt op het eind van de maaltijd een stempel in zijn persoonlijke culinaire paspoort. Wie tien stempels verzamelt, krijgt vervolgens een geschenk: het Mastercooks-mes, uit de Berghoff's Ron Line-verzameling.

'Meer dan ooit kunnen we trots zijn op de culinaire troeven van de Mastercooks of Belgium', aldus voorzitter en groentechef Frank Fol. 'Geniet het hele jaar door van onze producten, onze chefs en interessante aanbiedingen van topniveau. We zijn er helemaal klaar voor om u culinair te verwennen.'