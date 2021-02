De gelauwerde Belgische chocolatier Pierre Marcolini schrijft verder aan zijn verhaal, met een eerste flasgshipstore en atelier in Antwerpen. Locatie is de shoppingbuurt Wilde Zee.

Chocolade proeven en kopen is altijd leuk, maar dat wordt het nog meer wanneer je ondertussen kan zien hoe het heerlijk goedje gemaakt wordt. Dat kan in de nieuwe winkel van Maison Pierre Marcolini in de Antwerpse Schrijnwerkersstraat.

In het productieatelier vlak naast de verkoopruimte worden immers ambachtelijke bean to bar chocoladecreaties gerealiseerd. Dat kan je allemaal van dichtbij volgen. De medewerkers geven je er met plezier ook een woordje uitleg over hoe de chocolade tot stand is gekomen. Pierre Marcolini gebruikt bijvoorbeeld zeldzame cacaobonen, op een milieu-ethische manier geselecteerd. Die worden aangevuld met zorgvuldig geselecteerde exotische ingrediënten, zoals roze peper uit Marokko, Iraanse pistachenoten, Szechuanpeper, vanille uit Madagaskar, Siciliaanse citroenen, Ceylonkaneel of hazelnoten uit Piemonte.

Chocolade proeven en kopen is altijd leuk, maar dat wordt het nog meer wanneer je ondertussen kan zien hoe het heerlijk goedje gemaakt wordt. Dat kan in de nieuwe winkel van Maison Pierre Marcolini in de Antwerpse Schrijnwerkersstraat. In het productieatelier vlak naast de verkoopruimte worden immers ambachtelijke bean to bar chocoladecreaties gerealiseerd. Dat kan je allemaal van dichtbij volgen. De medewerkers geven je er met plezier ook een woordje uitleg over hoe de chocolade tot stand is gekomen. Pierre Marcolini gebruikt bijvoorbeeld zeldzame cacaobonen, op een milieu-ethische manier geselecteerd. Die worden aangevuld met zorgvuldig geselecteerde exotische ingrediënten, zoals roze peper uit Marokko, Iraanse pistachenoten, Szechuanpeper, vanille uit Madagaskar, Siciliaanse citroenen, Ceylonkaneel of hazelnoten uit Piemonte.