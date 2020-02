Ruby, de vierde chocoladesmaak naast wit, melk en zwart, kon je al proeven in een kitkat en creaties van chocolatiers. Vanaf nu is er ook de optie om verkoeling te zoeken bij de Magnum Ruby, het eerste ijsje in Europa dat gemaakt wordt met deze nieuwe chocoladesmaak.

Ruby chocolade laat zich kenmerken door de roze kleur, maar anders dan bij bijvoorbeeld frambozenchocolade, werd er niets toegevoegd om die kleur te bekomen. Hoe ruby chocolade eruitziet en smaakt, is een direct gevolg van hoe de cacao verwerkt wordt en zijn dus kenmerken van de chocolade zelf. De smaak van ruby-cacao kan je vergelijken met die van bessen.

Magnum Ruby: of het ijsje anders zal smaken dan frambozenijs zal een smaaktest moeten uitwijzen © GF

Begin 2017 lanceerde chocoladegigant Barry Callebaut deze nieuwe smaak. België was in 2018 de eerste markt waar ruby chocolade beschikbaar werd voor ambachtelijke chocolatiers en chefs en nu verwelkomen we de ruby chocolade dus ook in Magnumijsjes. Het ijsje zelf bestaat uit een romige vulling van wit chocolade-ijs met een frambozen swirl.

Ruby chocolade laat zich kenmerken door de roze kleur, maar anders dan bij bijvoorbeeld frambozenchocolade, werd er niets toegevoegd om die kleur te bekomen. Hoe ruby chocolade eruitziet en smaakt, is een direct gevolg van hoe de cacao verwerkt wordt en zijn dus kenmerken van de chocolade zelf. De smaak van ruby-cacao kan je vergelijken met die van bessen. Begin 2017 lanceerde chocoladegigant Barry Callebaut deze nieuwe smaak. België was in 2018 de eerste markt waar ruby chocolade beschikbaar werd voor ambachtelijke chocolatiers en chefs en nu verwelkomen we de ruby chocolade dus ook in Magnumijsjes. Het ijsje zelf bestaat uit een romige vulling van wit chocolade-ijs met een frambozen swirl.