Het restaurant La Distillerie in het kasteel van Bourglinster (Groothertogdom Luxemburg) van chef René Mathieu is uitgeroepen tot het 'Beste groenterestaurant ter wereld'.

Dat heeft We're Smart® Green Guide bekendgemaakt. Honderden restaurants wereldwijd kregen het afgelopen jaar bezoek van de jury van We're Smart®. Het team beoordeelt de restaurants op het aandeel groenten en fruit in de menu's, maar ook op culinaire creativiteit, ecologische voetafdruk en verrassende smaakcombinaties. Daarnaast bekroont de jury ook elk jaar bedrijven die zich uitzonderlijk inzetten voor gezonde en duurzame voeding en projecten.

'Met onze jaarlijkse awardshow brengen we wereldwijd groenteliefhebbers samen', vertelt Frank Fol, The Vegetables Chef® en oprichter van We're Smart®. 'Dankzij die interessante kruisbestuivingen evolueren we naar slimmere oplossingen voor ons lichaam, de natuur en de wereld.'

Op de eerste plaats van de top 100 van de beste groenterestaurants ter wereld staat La Distillerie (Luxemburg) van 5-radijzen groentechef René Mathieu. 'René Mathieu is een pionier in de natuurkeuken. Hij tovert op een heel smaakvolle manier ingrediënten uit de velden en bossen rond Château Bourglinster op het bord. Met zoveel passie en talent in één persoon is dit terecht de nieuwe wereldwijde place to be voor de creatieve plantaardige keuken', aldus Frank Fol.

Na het Luxemburgse La Distillerie volgt op nummer 2 restaurant Vrijmoed in Gent van chef Michaël Vrijmoed. Nog enkele andere Belgische restaurants in de top 10 zijn op nummer 7 restaurant Graanmarkt 13 in Antwerpen van chef Seppe Nobels en op nummer 8 HumusxHortense in Brussel met chef Nicolas Decloedt.

