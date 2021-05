Van 15 tot 23 mei 2021 organiseren de vijf Vlaamse provincies, de Vlaamse overheid, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en het Steunpunt Korte Keten voor de vierde keer de Week van de Korte Keten.

De Week van de Korte Keten heeft tot doel om de bekendheid van de korte keten te verhogen. 'Rechtstreeks bij de boer kopen staat voor verse, kwaliteitsvolle producten, die een korte weg hebben afgelegd en waarmee je de lokale economie ondersteunt. Het is ook de ideale manier om de lokale landbouw beter te leren kennen', klinkt het.

Korte keten kent vele vormen, zoals hoevewinkels, boerenmarkten, automaten op de hoeve, Buurderijen (Boeren & Buren), groenteabonnementen of zelfpluktuinen. Onder invloed van de coronacrisis vonden Vlamingen vorig jaar vlotter de weg naar de hoevewinkel. In het tweede kwartaal van 2020 werd een toename van 88 procent genoteerd. Vooral varkensvlees, aardbeien en asperges gingen vlot over de toonbank. Over heel 2020 gezien groeide de omzet van de rechtstreekse verkoop op de hoeve en de boerenmarkten in Vlaanderen met 27 procent. Ook in de eerste drie maanden van 2021 zet die positieve trend zich door met een toename met 36 procent. Toch blijft het marktaandeel van de hoevewinkel met één procent bescheiden. 'De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat mensen opnieuw meer belangstelling tonen voor alles wat bij ons gebeurt', verklaarde Crevits. 'We bleven met zijn allen meer thuis, wandelden en fietsten langs Vlaamse wegen en (her)ontdekten onze lokale handelaars. Door al voor de vierde keer deze Week van de Korte Keten te organiseren, willen we de Vlaming overtuigen om deze (her)ontdekking te koesteren en blijvend lokaal te kopen.'

Ook negen op de tien speciaalzaken en zelfstandige supermarkten verkopen intussen lokale en/of hoeveproducten, dat is 17 procent meer dan voor de coronacrisis. 'Dit is een win-win situatie: de boer kan zijn aanbod ruimer vermarkten en de buurtsuper versterkt hiermee zijn lokale positionering', aldus Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van zelfstandige supermarkten en speciaalzaken. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bezocht zaterdag een boer in het Limburgse Oudsbergen naar aanleiding van de Week van de Korte Keten. 'Korte keten landbouw is landbouw dichtbij de Vlaming. Zonder voedsel, geen Vlaamse culinaire geneugten. Lokaal gekweekte asperges rechtstreeks van bij de boer, een hoevewinkel die producten verkoopt van verschillende landbouwers uit het dorp of onze supermarkten, die net zoals in Frankrijk, met trots producten van bij ons verkopen. Dat is voor mij de toekomst van onze lokale boeren en ook dé vorm van landbouw met een groot draagvlak', klinkt het.

De Week van de Korte Keten van 15 tot 23 mei staat dan ook helemaal in het teken van lokaal geproduceerd voedsel. Zo staan er onder andere boerenmarkten, fiets- en wandeltochten langs boerderijen en drive-ins en picknicks op het menu. Het volledige programma van de Week van de Korte Keten is terug te vinden op de website www.weekvandekorteketen.be en de Facebookpagina. (Belga)

