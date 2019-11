Michelin heeft vrijdag de nieuwe selectie van de Michelin Gids Bib Gourmand Benelux 2020 bekendgemaakt. In deze twaalfde editie verzamelen de inspecteurs van Michelin opnieuw heel wat adressen die laagdrempeliger zijn dan de zaken die in de 'echte' Michelin-gids vermeld worden.

'Groenten en lokale producten worden steeds belangrijker', zegt Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelin Gidsen in de Benelux. 'Ook de chefs willen hun steentje bijdragen aan het milieu. Dat zorgt voor een frisse dynamiek. Het voedt hun creativiteit. Tel daar de vele internationale invloeden bij en we krijgen een opwindende selectie nieuwe Bib Gourmands.'

De Belgische selectie telt 154 restaurants, waarvan 18 nieuwe. 'Opvallend is dat hier meer wordt teruggegrepen naar de traditionele Franse en Belgische keuken. Bij gezellige restaurants als La Charcuterie in Sint-Gillis en Vino Vino in Namen worden smulpapen bijvoorbeeld verleid met de typische generositeit van bistroklassiekers. En er waait ook een vleugje Azië door de Belgische nieuwkomers', legt Loens uit.

De nieuwe Bib Gourmands van België Vlaanderen L'Amitié (Antwerpen) Quatre Mains (Brugge) Les Eleveurs (Halle) Station 3 (Kraainem) De Gebrande Winning (Sint-Truiden) Bistro Bis (Tongeren) Le 54 (Tongeren) Brussel Car Bon (Elsene) La Charcuterie (Sint-Gillis) Mon Fou de Mari (Sint-Agatha-Berchem) Wallonië Au gré des Saisons (Achet) Le Victor (Arlon) Gaston Vouzote (Dottignies) Robertissimo (Embourg) Pépite - Cave à manger (Namen) La Maison Thai (Pessoux) Le Coin des Saveurs (Verviers)

Er zijn echter ook verliezers. 21 Belgische zaken verloren hun vermelding in de Bib Gourmand gids.

In Nederland werden 17 nieuwe restaurants geselecteerd, op een totaal van 133. Eten bij restaurants als Boompjes in Overloon en Plantage 87 in Oude Wetering gaat volgens Loens gepaard met 'een verrassende aanpak van groenten'. 'Nederlandse chefs zijn steeds trotser op hun lokale grond. En terecht. Ook internationale schwung valt er niet weg te denken', aldus Loens.

In het Groothertogdom Luxemburg worden twee nieuwe restaurants bekroond met een Bib Gourmand. De Bib Gourmand Benelux 2020 wordt vanaf 22 november verkocht voor 17,95 euro in België en Nederland en 17,44 euro in Luxemburg.