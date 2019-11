Het 'Belgisch kampioenschap koken' is gestreden op de Horeca Expo in Gent. Ons land vaardigt chef Lode De Roover van restaurant Fleur de Lin af om onze driekleur te representeren tijdens de volgende Bocuse d'Or.

In januari 2021 vindt in Lyon opnieuw de prestigieuze gastronomische wedstrijd Bocuse d'Or plaats. Elke twee jaar wordt daar duidelijk wie het meest veelbelovende culinaire talent van de wereld is op dit moment. Om aan de wereldfinale te mogen meedoen, moeten chefs ook al uitgeblonken hebben op een regiofinale en een nationale wedstrijd.

Die eerste hinderpaal is nu genomen door chef Lode De Roover van restaurant Fleur de Lin in Zele. Hij kwam als winnaar uit de bus op de nationale selectie die werd uitgevochten tijdens de openingsdag van de Horeca Expo. Daar nam hij het op tegen Peter Aesaert van Kelderman in Aalst en Sam Van Houcke van Maste in Gent. De Roover was een gevreesde tegenstander, want hij had al de nodige ervaring op de teller. Hij nam immers eerder al deel aan de wedstrijd en eindigde daar tijdens de vorige editie zelfs op de wereldfinale. Het wordt afwachten of hij zijn prestatie binnenkort weet te overstijgen.

In juni 2020 zal hij het in Tallinn opnemen tegen andere Europese chefs. De wereldfinale vindt vervolgens plaats in januari 2021 in Lyon.