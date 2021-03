Het bedrijfje van geliefden Murat Bolat en Dina Holzapfel ontstond vanuit een bittere noodzaak om hun maaltijden gezelig te houden, maar door de uitbraak van de coronaepidemie moesten ze al snel het roer omgooien en beginnen met hun plan B. Murat vertelt. 'Je denkt misschien: zout is zout. Maar dat is echt niet zo.'

'Achter SMIQQL zit een heel menselijk verhaal. Mijn vriendin Dina en ik houden erg van lekker eten, met één groot verschil: zij houdt van pikant, ik absoluut niet. Iets vinden wat eten achteraf lekker pittig kon maken, was dus een noodzaak voor ons als koppel. Doorheen de jaren heeft ze wel wat geprobeerd, van sambal tot allerlei andere sauzen, maar nooit vond ze iets wat de kick gaf die ze zocht zonder dat die de smaak van het gerecht overheerste. Daarom ging ze zelf aan de slag. Het resultaat: een zelfgemaakte chiliolie. Gaandeweg bleek dat niet alleen Dina de olie erg lekker vond, maar ook de mensen in onze omgeving. Op een gegeven moment besloten we een steekproef te houden en deelden we honderdvijftig proefflesjes uit aan onze vrienden en familie. We kregen alleen maar positieve reacties en moesten al snel een nieuwe lading maken. Dat was het moment dat we besloten dat we hier verder mee moesten gaan. Over de naam van ons bedrijf hebben we geen twee minuten moeten nadenken. Elke keer wanneer Dina in de afgelopen jaren iets lekker kookte zei ik: 'oh lekker, smikkel smakkel'. Dat vond ze altijd heel grappig klinken en zodus: SMIQQL was geboren.' 'Dina is ingenieur en ik ben digital manager. Geen van ons was dus thuis in de foodsector. Daardoor moesten we echt onderzoeken hoe het dan in zijn werk gaat om op professionele schaal olie te maken en te verkopen. Net voor corona zijn we gaan samenwerken met een partner in Duitsland. We testten veel uit, maar op die grote schaal bleven we maar iets missen in het resultaat. Tijdens dat proces, dat enkele maanden duurde, begonnen we te spelen met het idee om meer te doen dan enkel chiliolie maken. Zo kwamen we op het idee om fleur de sel te infuseren met onze olie en dat leverde wel meteen het gewenste resultaat op. We merkten dat dat goed te produceren was en... toen kwam corona. Het bedrijf waarmee we samenwerkten kwam stil te liggen en we konden voorlopig niet verder met de olie. Dat vonden Dina en ik een zware dobber, want we waren nog maar net begonnen en wilden aan de slag gaan. We besloten ons te focussen op wat we wel konden doen en zo stortten we ons helemaal op ons zout. Daarvoor vonden we een andere partner in Duitsland die wel kon beginnen.Door corona hebben we alles op afstand gedaan. Wij gaven de recepten door, onze partner bereidde het en stuurde het resultaat op. Zo pingpongden we een tijdje en kwamen we uit bij onze twee sets gearomatiseerd zout: een pittige en een niet-pittige. Daar was ik erg blij mee, want ik voelde me wel wat uitgesloten bij die chiliolie. (Lacht) Ik wilde ook graag met mijn eten spelen, dus ik was blij dat we plots ook iets hadden voor mensen als ik. Je denkt misschien: zout is zout. Maar dat is echt niet zo. Wij zijn heel erg aan het experimenteren geslagen en ik kan je zeggen: er gaat een wereld voor je open wanneer je begint te letten op de kleine dingen. De zoutvlokken die wij nu gebruiken, komen uit Australië en toen we ze voor het eerst probeerden, wisten we niet wat we meemaakten. We hadden nog nooit zoiets geproefd.' 'Er komt heel wat kijken bij een onderneming opstarten. De administratie is al een beest op zich, maar dan heb je nog allerlei andere aspecten. Neem nu onze vormgeving. Wij waren daarvoor uitgekomen bij een Spaans designbureau. We zaten toch allemaal in lockdown en alle communicatie verliep digitaal, dus het maakte niet uit of het nu met iemand uit Brabant of iemand uit Spanje was, dachten we. Maar het voelde niet helemaal goed, misschien toch door de afstand of het cultuurverschil. Ik zag de resultaten en dacht: ik heb in het verleden ook wel al eens wat ontworpen, ik kan hier iets beter van maken. Dan heb ik twee weken lang zitten aankloten om alle verpakkingen en labels te maken. Ook dat is ondernemen. Ik denk wel dat het min of meer een voordeel is om starter te zijn in deze tijd. Je bent nog aan het warmdraaien, dus het flexibel zijn hoort er gewoon bij. Als er dan nieuwe coronamaatregelen komen, is de impact daarvan minder groot voor ons dan voor bedrijven die door hun lange geschiedenis een logge structuur kennen. Je moet als ondernemer bereid zijn om je hele planning om te gooien. Het gaat nooit van een leien dakje, en zeker niet in deze tijd.De grootste uitdaging voor ons aan deze periode is dat je mensen niet gemakkelijk kan laten proeven. En dat is voor ons product lastig, want weinig mensen hebben een goed beeld van wat dit is. Veel mensen denken gewoon: zout is zout en klaar. Dat is dus een van onze grootste zorgen: hoe kunnen we met de restricties die er zijn - en die continu veranderen - mensen ons product laten proberen? We merken immers wel dat, van zodra mensen het proberen, ze terugkomen. Een van de manieren waarop we dat nu aanpakken, is dat Dina kookt in een café met takeaway bij haar in de buurt en haar gerechten afwerkt met SMIQQL. Het is roeien met de riemen die we hebben.' 'Dina woont voor haar werk in Zwitserland en ik hier in Amsterdam. Dat gependel was altijd al wat organiseren, maar is door corona wel extra uitdagend geworden. Er zijn maanden geweest dat ik drie tot vier keer heen en weer reed, maar dat is door de huidige restricties niet meer mogelijk. Nieuwjaar hebben we nog samen gevierd, maar daarna ben ik teruggereden en sindsdien hebben we elkaar niet meer gezien. Dat maakt het verhaal van SMIQQL wat moeilijker, maar het vervelendste is natuurlijk dat we elkaar gewoon missen. Het is moeilijk en het duurt heel lang, maar het is nu eenmaal zo. Toch denk ik dat corona ook kansen biedt voor ons. Veel mensen zitten thuis nu en zoeken naar manieren om toch wat afwisseling in hun dagen te brengen. We doen zo vaak hetzelfde, eten hetzelfde... Zelfs de kleinste dingen kunnen dan een leuk momentje inhouden. We noemen onze zoutvlokken dan ook graag 'sprinkles of joy'. Met ons product kan je van alles spelenderwijs iets leuk maken, zelfs van een diepvriesmaaltijd uit de supermarkt. Je hoeft niet per se drie uur te koken om iets speciaal te creëren!Na corona willen we heel graag meer samenwerkingen aangaan met andere bedrijven. Dat doen we al wel, bijvoorbeeld met een Zwitserse chocolademaker. Daarmee bedachten we een valentijnschocolade met pittige zoutvlokken. Ook het verkopen in persoon willen we meer doen wanneer dat weer kan. In Zwitserland staan we geregeld op een marktje, dat zou ik zo graag ook in Nederland en België kunnen doen. Ik heb nog steeds mijn werk naast SMIQQL en ook Dina heeft nog een vaste job, maar door corona hebben we het daar wel rustiger nu. De combinatie zorgt ervoor dat er soms weken zijn waarin we zestig uur werken, maar we doen het graag en kunnen onszelf helemaal verliezen in het werk. Daarbij werken we samen en dat doen we met heel veel liefde. Toch moet ik wel toegeven dat we in deze tijden, waarin we weinig andere mensen zien, ook af en toe heel bewust iets doen zonder elkaar (lacht). Maar in het algemeen is het tot nu toe al een groot heerlijk avontuur geweest met ons twee.'smiqql.com